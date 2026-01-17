Haberler

Yalova Makine İhtisas OSB'de yeni nesil elektrik ve aydınlatma altyapısı

Yalova Makine İhtisas OSB'de yeni nesil elektrik ve aydınlatma altyapısı
Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde sürdürülen çalışmalarla, 2 milyon metrekarelik alanda yeraltı enerji şebekesi devreye alındı. Yeni altyapı sayesinde enerji sürekliliği artırıldı, kesinti riski azaltıldı ve aydınlatma kalitesi yükseltildi.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, enerji altyapısının modernizasyonu ve sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, toplam 2 milyon metrekarelik 1. etap alanının tamamında yeraltı enerji şebekesi tamamlanarak devreye alındı. Bu çalışmayla Osb'nin enerji altyapısı daha güvenli, daha dayanıklı ve daha modern bir yapıya kavuştu.

Hayata geçirilen yer altı enerji şebekesi projesi sayesinde olumsuz hava şartlarından kaynaklanabilecek arıza ve kesinti riskleri azaltılırken, enerji sürekliliği ve işletme güvenliği önemli ölçüde arttırıldı. Böylelikle sanayicilerin üretim faaliyetlerini kesintisiz ve güvenli bir altyapı üzerinde sürdürmesine katkı sağlanırken, Yalova Makine İhtisas Osb'nin planlı ve çağdaş sanayi anlayışı da güçlendirilmiş oldu. Öte yandan, bölgede 1. Etap 1. Kısım çerçevesinde yürütülen çevre ve yol aydınlatması yapım işi de tamamlanarak enerji verimliliği yüksek LED teknolojisine sahip 166 adet aydınlatma direği devreye alındı. Yeni aydınlatma sistemiyle birlikte OSB genelinde yol ve çevre aydınlatma kalitesi artırılarak, katılımcılar için daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanı oluşturuldu.

LED teknolojisi sayesinde enerji tüketimi azaltılırken, uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren altyapı ile çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlandı. Hayata geçirilen bu yatırımlar ile Yalova Makine İhtisas OSB'nin elektrik ve aydınlatma altyapısı güçlendirilmiş; sanayi faaliyetlerinin daha güvenli, verimli ve kesintisiz bir ortamda sürdürülmesi desteklenmiş oldu.

Yalova Makine İhtisas OSB'nin yalnızca bugünün değil, geleceğin sanayi ihtiyaçlarını da gözeten bir anlayışla planlandığı, güvenli, verimli ve sürdürülebilir altyapı hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. - YALOVA

