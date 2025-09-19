Yalova'da Arı Yetiştiriciliği Kursu Tamlandı

Migros Aile Kulübü'nün, Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Arı Yetiştiriciliği Kursu sona erdi. Programı başarıyla tamamlayan 20 kursiyere Anavarza Bal iş birliğiyle 20 adet arıcılık başlangıç seti hediye edildi.

Migros Aile Kulübü'nün, Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Arı Yetiştiriciliği Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere arıcılık başlangıç seti hediye edildi. Teslim törenine; Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü İskender Karael, Yalova Tarım ve Orman il Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı, Yalova Altınova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Samet Çiçek, Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Göktürk, Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz ve Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver katıldı.

Aile Kulübü'nde kursiyerlere; iş güvenliği, arı yetiştiriciliği, arı hastalık ve zararlıları gibi konularda kapsamlı eğitimler verildi. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, arıcılığın tüm aşamalarını öğrenerek kendi üretimlerini yapabilecek donanıma ulaştı.

Katılımcılar arı yetiştiriciliği kursuyla beraber üretime doğrudan katkı sağlayacak donanıma erişti

Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı törende yaptığı konuşmada, "Anadolu'nun dört bir yanında yapılan arıcılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi doğrudan bal, polen, propolis gibi arı ürünlerinde üretim verimliliğini artırıyor; biyolojik çeşitliliğin korunması ve gıda güvenliği için büyük değer taşıyor. Yalova da zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde arıcılık ve bal üretimi açısından oldukça elverişli bir bölge. Bölgede üretilen doğal ve yüksek kaliteli bal, arıcılığın bölgede daha fazla yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya kapı aralıyor. Bu sebeple, üretime doğrudan katkı sağlayacak donanıma erişilmesi için üreticilerimize sağlanan destekler ve eğitimler büyük önem taşıyor. Bu değerli projenin paydaşlarına ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Aile kulüpleriyle bireylerin hem kişisel hem mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz"

Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver ise konuşmasında şunları söyledi: "Mağazalarımızın içlerinde yer alan aile kulüplerimiz, bireylerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayan çok yönlü eğitimler sunuyor. Yalova'da hayata geçirilen arı yetiştiriciliği kursumuz da bu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri oldu. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle arıcılığın inceliklerini öğrenen katılımcılara iyi bir başlangıç için Anavarza Bal iş birliğiyle arıcılık başlangıç seti desteği sağladık. Aile Kulüplerimiz aracılığıyla sürdürülebilir tarımı desteklemeye ve yerel üretime katkı sunmaya devam edeceğiz." - YALOVA