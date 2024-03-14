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Yalova'da 2024 Yılının İlk 2 Ayında İhracat Rekoru

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Yalova'da 2024 yılının ilk 2 ayında yapılan ihracat, 117 milyon 718 bin dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracat yapılan sektör ise gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Yalova'da 2024 yılının ilk 2 ayında yapılan ihracat, 117 milyon 718 bin dolar oldu.

2023 yılını 819 milyon 252 bin dolar ihracatla tamamlayan Yalova, 2024 yılı ihracatına da hızlı bir giriş yaptı. Yalova'da ocak ayında 81 milyon 342 bin dolar olan ihracat şubat ayında ise 36 milyon 376 bin dolar oldu. İhracat verilerinden derlenen bilgilere göre, Yalova'da 2024 yılının ilk 2 ayında en çok ihracat yapılan sektör gemi, yat ve hizmetleri oldu. 106 milyon 873 bin dolar ihracat gerçekleştiren tersaneleri 4 milyon 56 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Madencilik sektörünün ilk 2 aydaki ihracatı ise 1 milyon 915 bin dolar olarak açıklandı. Türkiye'de süs bitkilerinde söz sahibi iller arasında olan Yalova'daki firmalar yurt dışına 990 bin dolarlık ürün sattı. Mobilya kağıt orman ürünleri sektöründe ise 828 bin dolar ihracat yapıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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