Yakıta Gelen Zam Ülkeyi Sıkıntıya Sokuyor

UĞUR İSTANBULLU

TÜRK-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, "Yakıta gelen zam hem bölgeyi hem ülkemizi büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda ve umarım bu kısa zamanda çözülür. Enflasyon bandını aşağı çekerek ülkeyi rahatlatacaklarına inanıyorum ama eğer çekmezler ise çok büyük bir felaket ve facia yaşanacak, buna bir an önce kulak vermelerini istiyorum" dedi.

TÜRKİŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, memleketi Artvin'de açıklamalarda bulundu. Çakmak, "Burada büyük bir tezat var yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yani sosyal güvenliğin kendi iç işleyişinde yaşanan ve ilk kez böylesine makasın açıldığını görüyoruz. Bir an önce ekonomiyi toplayıp bu dengesizliğe son vermeleri gerekmektedir. Eğer bu denge giderilmez ise 6 bin 600 lira maaş alan dul ve yetim nasıl geçinecek ve emekli 7 bin 500 lirayla nasıl geçinecek? 9 milyon 600 bin insan şu anda açlık sınırının altında yaşıyor ya 7 bin 500 lirayla insanlarımız nasıl geçinecek" diye konuştu.

"YAKIT FİYATI ARTIK CEBİMİZİ YAKIYOR"

Hayrettin Çakmak şunları söyledi:

"TÜRK- İŞ Ege Bölge Başkanı olarak görevimi yürütmekteyim. Uşak'tan Denizli'ye kadar olan alanda sorumluluğumuz var ve görevimizi aktif bir şekilde sürdürmekteyiz. İki hafta öncesinde gelmiş olsaydık açıkçası yüzde 50 uygun fiyata gelmiş olacaktık ama iznimiz bu dönem olması nedeniyle şimdi gelmek zorunda kaldık ve yolculuğumuzun bedeli bize yüzde yüze bize ağıra patladı. Yakıt fiyatları artık cep yakıyor ve İzmir'den Artvin'e gelene kadar, istasyonlara bakarak geldik çünkü yakıt fiyatları ne olacak diye inanın sürekli tedirgin bir vaziyette buraya kadar geldik. Yakıta gelen zam hem bölgeyi hem ülkemizi büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda ve umarım bu kısa zamanda çözülür. Enflasyon bandını aşağı çekerek ülkeyi rahatlatacaklarına inanıyorum ama eğer çekmezler ise çok büyük bir felaket ve facia yaşanacak, buna bir an önce kulak vermelerini istiyorum.

"7 BİN 500 LİRA MAAŞ ALAN EMEKLİMİZ NASIL GEÇİNECEK?"

Yani bugün emekli zaten sıkıntılı bir durumda evet dul ve yetimin maaşı 6 bin 600 lira ve en büyük emekli maaşı 22 bin lira. Burada büyük bir tezat var yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yani sosyal güvenliğin kendi iç işleyişinde yaşanan ve ilk kez böylesine makasın açıldığını görüyoruz. Bir an önce ekonomiyi toplayıp bu dengesizliğe son vermeleri gerekmektedir. Eğer bu denge giderilmez ise 6 bin 600 lira maaş alan dul ve yetim nasıl geçinecek ve emekli 7 bin 500 lirayla nasıl geçinecek? 9 milyon 600 bin insan şu anda açlık sınırının altında yaşıyor ya 7 bin 500 lirayla insanlarımız nasıl geçinecek ve insanların öncelikle barınma sorunları var ve bu sorunu çözemeden ve gıdaya erişim sorununu çözemeden yaşam maalesef çok zor.

"EMEK CEPHESİNDE ÖRGÜTLÜ KESİM BİR NEBZE NEFES ALIYOR"

Emek cephesinde örgütlü olan kesim bir nebze nefes alabiliyor ama asgari ücretle çalışanlar cephesinde maalesef ciddi bir sıkıntı var. Ülkemizde sürekli asgari ücret konuşuluyor ve konuşturuluyor ama ben asgari ücretin sürekli konuşulmasına karşıyım çünkü bugün konuşuyoruz ve yarın her bir şeye zam geliyor. ya asgari ücret insanların cebine girmeden para erimiş vaziyette. Düşünün asgari ücretin netleştiği tarihte mazota bakalım ve bir de bugünkü mazot fiyatına bakalım ve asgari ücretin nerede kaldığını görebiliriz. Bütün bunlardan dolayı emek dünyası en kısa zamanda örgütlenmesi gerekiyor ve bir an önce örgütlü yapının altına girmeli ve bugün üç konfederasyonda toplum örgütlü kişi sayısı üç milyon ikiyiz bin civarlarında. Bu yeterli mi asla değil ve ülkemizde çalışan emek cephesinde yaklaşık 16 milyon insan var biz 3 milyon insan sendikalıyız ve bu bize yakışmıyor, sendikacılara yakışmıyor. Bizim silkelenerek bir an önce örgütlenme mücadelesini yükseltmemiz gerekiyor ve bilhassa bir önceki dönem bakanımız söylemişti. Örgütlenen fabrikalara beyaz bayrak asılacak ve kredi limitlerini ona göre belirleyeceğiz denmişti ben bunu açılım olarak değerlendirmek istiyorum ve devamını bekliyorum ve örgütlenmenin önünü açmalarını bekliyorum. Eğer örgütlenmenin önü açılmaz ise gerçekten de emek cephesinin sıkıntısı çok büyük biz yoksulluğa doğru gidiyoruz. Hak almadığın müddetçe haksız yere her zaman ezilmeye mahkümsun."