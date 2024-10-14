Gıda sahtekarlarının ardından şimdi de vergi yüzsüzleri! Saatler sonra ilan edilecekler

Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak ifade edilen kişi ve kuruluşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yakın denetimiyle karşı karşıya. Vergi adaletini sağlamak ve vergi kaçakçılığı ile daha etkili bir şekilde mücadele etmek için yarın denetim sonuçları açıklanacak.

VERGİ YÜZSÜZLERİ İFŞA OLACAK

Vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde açıklanacak listeyle ilgili süre doldu. Buna göre yarından itibaren 31 Ekim'e kadar Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 'vergi yüzsüzleri' açıklanacak. Ayrıca 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde, borçlu mükelleflerin bilgilerini içeren listelerin yayınlanması bekleniyor.

İKİ AYRI LİSTEYLE İLAN EDİLECEKLER

Diğer yandan vergi borcu 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin bilgilerinin yer alacağı iki ayrı liste olacak. İlk listede, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihinde halen ödenmemiş olan vergi ve cezalar yer alacak. İkinci listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükellefler sıralanacak. Bunlar, vergi incelemesi veya cezası 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşmiş kişilerden oluşacak.

İLK İNCELEMELER 5 BÜYÜK ŞEHİRDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulunun denetimleri ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacak. Daha sonra denetlenen kentlere yenileri eklenerek uygulama tüm Türkiye'ye yayılacak. Maliye'nin büyük şirketlere yönelik denetim seferberliğinde ilk durak riskli sınıfında yer alan 3 bin 400 büyük şirket olacak. Usulsüzlük tespit edilen şirket yetkilileri tek tek izahata çağrılacak.

IBAN HESAPLARI VE SOSYAL MEDYA GELİRLERİ MERCEK ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz." dedi. Şimşek, "Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek. Mükelleflerin izaha davet edileceği konular arasında enflasyon düzeltmesi hükümlerinin mevzuata aykırı olarak vergi matrahını aşındıracak şekilde uygulanması da yer alıyor. Kayıt dışı hasılat elde edilmesi, işletmeye ait banka hesap numarası yerine üçüncü kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak. İzaha davet konuları arasında kar payı ödemelerinden tevkifat yapılmaması, istisna ve indirimlerin yanlış uygulanması gibi 30'a yakın farklı husus bulunuyor. Bu kapsamda, sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak. Yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi" şeklinde konuştu.

İZAH VERMEYENLERE VERGİ İNCELEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, izah vermeyenler ile verdikleri izah yeterli görülmeyenlerin vergi incelemesine sevk edileceğine dikkati çekerek "Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamaya yönelik tüm sektörlerde denetimlerimiz artarak devam edecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlarken, dürüst ve vergiye uyumlu mükellefi de rekabet eşitsizliğine karşı koruyoruz."