WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin: Kripto dünyasında Türkiye'nin rolü büyüyor!

Kripto para piyasası, küresel dinamikler ve teknolojik gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, ABD ile Çin arasındaki finansal rekabetten Donald Trump'ın politik etkilerine, ETF onaylarından bankaların sektördeki yükselen rolüne kadar pek çok kritik başlığı Haberler.com için değerlendirdi. Yetişkin, Türkiye'nin bu yeni dönemde düzenlemeler sayesinde bölgesel bir güç haline gelebileceğini vurguladı.

"KÜRESEL GELİŞMELER KRİPTO YATIRIMLARINDA YENİ FIRSATLARIN KAPISINI ARALIYOR"

Yetişkin, ABD merkezli dominasyonun hâlâ etkisini sürdürdüğünü, ancak Amerika ile Çin arasında giderek derinleşen bir finansal güç mücadelesi yaşandığını vurguladı. Dünyanın en borçlu iki ekonomisi olan bu ülkelerin kripto para alanındaki rekabetinin nasıl sonuçlanacağını öngörmenin ise oldukça güç olduğunu ifade etti.

Kripto para sektörünün kendi tarihsel döngüleri olsa da küresel finans olaylarından etkilendiğini vurgulayan Yetişkin, yatırımcıları dalgalanmalara karşı disiplinli olmaya çağırdı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle ilgili adımlarının tüm finans sektörünü etkilediğini, ancak kripto paralara yönelik yaklaşımının piyasa için olumlu olabileceğini söyledi. Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği kripto etkinliği, SEC Başkanı Gary Gensler yerine daha pozitif yaklaşan bir ismi işaret etmesi ve bankalara stablecoin çıkarma fikrini gündeme getirmesinin sektör için önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

Yetişkin, Nisan 2024'teki Bitcoin yarılanması (halving) sonrası beklenen döngünün, kurumsal girişler, Bitcoin ve Ethereum ETF onayları ve büyük oyuncuların alımları nedeniyle değiştiğini ifade etti. Yetişkin ayrıca artık eski döngüye göre hareket etmenin yanıltıcı olabileceğini, küresel para likiditesinin piyasaya giriş çıkışının belirleyici olacağını söyledi. WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, Bitcoin'in değerine dolar veya başka bir para birimi karşılığı yerine sahip olunan adet üzerinden bakmanın uzun vadede daha anlamlı olacağını, çünkü Bitcoin'in farklı ülkelerde ödeme aracı olarak da kullanılmaya başlandığını vurguladı.

"TÜRKİYE'DE KRİPTO OKURYAZARLIĞI YÜKSELİYOR"

Türkiye'nin kripto dünyasındaki konumuna da değinen Yetişkin, ülkenin lojistik olarak merkezde bulunduğunu ve devam eden regülasyon çalışmalarının önemini vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve TÜBİTAK kontrolünde ilerleyen lisanslama süreciyle platformların güvenilirliğinin artacağını belirtti. 2025 yılı içinde tamamlanması beklenen bu süreçle birlikte bankaların da devreye girerek müşterilere kripto saklama hizmeti sunabileceğini, bunun "anahtarımı kaybettim, platform kaçar mı?" gibi endişeleri ortadan kaldıracağını söyledi. Bu düzenlemelerin Türkiye'yi Avrupa'daki MiCA benzeri bir yapıya kavuşturacağını ve bankacılık sektöründeki başarının kripto alanına da yansıyacağını ifade etti.

Kripto varlıkların miras sistemine entegrasyonu konusunun da yasal düzenlemelerle çözüleceğini belirten Yetişkin, yatırımcıların artık sosyal medyadaki haberlere göre değil, daha bilinçli hareket ettiğini gözlemlediklerini ifade etti. Kripto okuryazarlığının arttığını ancak hala Amerika seviyesinde olmadığını, yine de Türkiye'nin potansiyeliyle bu alanda daha iyi bir konuma geleceğine inandığını dile getirdi.