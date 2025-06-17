Watsons Türkiye, ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Watsons Türkiye, "Watsons İyilik Hareketi" çatısı altında 2023-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği tüm çalışmalarını içeren ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Watsons Türkiye'nin çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarında yaptığı çalışmalarını kapsıyor.

Rapor, Watsons'un iklim kriziyle mücadeleden kadın emeğinin desteklenmesine kadar uzanan geniş çaplı sürdürülebilirlik çalışmalarını ve 2024 yılına ait somut başarılarını gözler önüne seriyor.

Kapsam 1 emisyonlarını 2023'te 2018'e göre yüzde 14,9 azaltarak önemli bir başarıya imza atan şirket, 2024'te ise kapsam 1 emisyonlarını 2018 baz yılına göre yüzde 16,1 azalttı. Geçen yıl bu başarı daha da ileri taşıyan

Watsons Türkiye, elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı. Eyaletlerarası Yenilenebilir Enerji Konseyi (IREC) sertifikasıyla bu dönüşüm uluslararası düzeyde belgelenirken, 2024'te fatura ve tüketim takibiyle 174 bin 300 kilovat saat (kWh) enerji tasarrufu sağladı.

Watsons İyilik Hareketi kapsamında yürütülen "Watsons İyilik Hareketi Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyor" projesiyle 573 futbol sahası büyüklüğündeki alana 420 bin fidan diken Watsons Türkiye, 2023'te düzenlenen Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi'nde ise 1000 fidan bağışıyla etkinlikten kaynaklı karbon salımını yaklaşık 10 katı telafi etti.

Sürdürülebilirliği kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek amacıyla 349 mağazasında çalışanlarından birini "Sürdürülebilir Yaşam Elçisi" olarak görevlendiren Watsons Türkiye, bu elçiler ile mağazalarda sürdürülebilirlik farkındalığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerine rehberlik ederek sürdürülebilir ürün tercihlerini teşvik ediyor.

Atık yönetimi süreçlerini güçlendiren Watsons Türkiye, 2023-2024 yılları arasında 78 mağazasında "Sıfır Atık Belgesi"nin sahibi oldu. Geçen yıl toplam operasyonel atık miktarını 2018 baz yılına göre yüzde 38 azaltan Watsons Türkiye'nin 2023 yılı toplam operasyonel atık miktarı 2018 baz yılına göre yüzde 37 azalış gösterdi.

Watsons Türkiye, yeni açılan mağazalarını ise enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şekilde tasarlıyor. Mevcut mağazalarda bakım-onarım süreçleri dönüştürülmüş malzemelerle yürütüyor.

Yüzde 82 kadın çalışan ve yüzde 67 kadın yönetici oranı

Şirketteki sürdürülebilir yaşam ürünlerinin cirodaki payı 2023'te yüzde 9,4 iken, 2024'te yüzde 13,4'e yükseldi. 160 mağazada oluşturulan "Sürdürülebilir Yaşam Köşeleri"nde 880'e yakın ürün, bilinçli tüketim için öne çıkarıldı.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) işbirliğiyle yürütülen "Watsons İyilik Hareketi Kadın Emeğini Desteklemeye Çağırıyor" projesi kapsamında, kadın kooperatifleri tarafından üretilen 248 bin ürün satışa sunularak 500'den fazla kadının ekonomik olarak güçlenmesi sağlandı. Projeyle 1 milyon liraya yakın gelir elde edilirken, Watsons Türkiye, 2030'a kadar projeye katılan kadının sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor.

Yüzde 82 kadın çalışan ve yüzde 67 kadın yönetici oranıyla dikkati çeken Watsons Türkiye, 2024'te 3 bin 450 çalışanına toplam 40 bin 253 saat eğitim verdi. "W-Generation" staj programıyla ise gençlerin kariyer yolculuklarına destek verdi.

"Watsons İyilik Hareketi Kadın İstihdamını Artırmaya Çağırıyor" projesiyle iş ortaklarını da kadın çalışan sayılarını artırmaları yönünde teşvik eden Watsons Türkiye, her yıl düzenlediği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nde, 2021'den bu yana kadın çalışan oranı yüzde 65 ve üzerinde olan iş ortaklarını ödüllendirerek farkındalık yaratıyor.

Watsons Türkiye, tedarik zincirinde de sürdürülebilirliği önceliklendirmeye devam ediyor. Üretici firmaların sosyal ve çevresel performanslarını yakından takip ederek aksiyon planları yapma ve çevresel etkilerini azaltma konusunda teşvik eden Watsons Türkiye'nin tedarikçilerinin yüzde 86'sı yerli firmalardan oluşuyor.

"Sürdürülebilirliği bir iş modeli değil, bir yaşam biçimi olarak benimsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, iklim krizi, kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlik gibi küresel sorunlara çözüm üretmenin iş dünyasının sorumluluğu olduğuna inandıklarını belirtti.

Geçen yıl bu sorumlulukla sektörlerinin ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamanın gururunu yaşadıklarını hatırlatan Yurddaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi ikinci raporumuzla bir adım daha ileri giderek bu sorumluluğu nasıl sahiplendiğimizi ve hangi adımları attığımızı bir kez daha şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Sürdürülebilirliği bir iş modeli değil, bir yaşam biçimi olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz 'Watsons İyilik Hareketi' çatısı altında 2023-2024 arasında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."