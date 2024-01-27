Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi ( Ceo ) Engin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve korku" fotoğrafını seçen Aksoy, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Jeoffrey Maitem'in "Ateş yolu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Spor"da tercihini Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesinden yana kullandı.