Vodafone servis gelirlerini 25.5 milyar TL'ye çıkardı

Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılı servis gelirlerini geçen yıla göre yüzde 47.6 artışla 25.5 milyar TL'ye çıkardı.

Vodafone, Nisan 2022 - Mart 2023 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2023 sonu itibarıyla son bir yılda 4 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılı servis gelirlerini geçen yıla göre yüzde 47.6 artışla 25.5 milyar TL'ye çıkardı.

Mobil abone sayısı 24.8 milyon

Vodafone Türkiye'nin mobil müşteri sayısı 2022-23 mali yıl sonu itibarıyla 24.8 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 28.3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1.6 milyon artış ile 18.4 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 74.3'ünü faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 32 bin sabit genişbant müşterisi kazanarak yaklaşık 1.4 milyon müşteriye ulaştı.

Dijital müşteri sayısı 17.7 milyon oldu

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone'un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.7 milyona ulaştı. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 300 milyon oldu.

Data kullanımında yüzde 25 artış

2022-23 mali yılında Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 25 artışla 4.081 petabyte'a yükseldi.

Dijital servislere ilgi arttı

Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunda Market Yanımda satışları dahil toplam satışlar 605 milyonu geçerken, platformun ziyaret edilme sayısı 106 milyona yaklaştı. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 4.5 milyona ulaştı. Şirketin 1.000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7.6 milyona, aylık sohbet sayısı ise 28 milyona yükseldi.

Vodafone Türkiye'nin 2022-23 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy şunları söyledi:

"Vodafone olarak, Türkiye pazarında 17 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. 2022-23 mali yılında toplam 4 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Makroekonomik koşulların etkisiyle yüksek artış gösteren maliyetlerimize rağmen hedeflerimize paralel olarak büyümemizi sürdüreceğimize ve daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Diğer yandan, amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda çevre ve toplum üzerinde oluşturduğumuz etkiye de önem veriyor ve faaliyetlerimizi Çevresel, Sosyal, Yönetişim kriterlerine uygun olarak sürdürüyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz." - İSTANBUL