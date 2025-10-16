Vodafone, 5G İhalesinde 627 Milyon Dolarla Büyük Yatırım Yaptı

Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde 700 MHz'de 2*10 MHz ve 3.5 GHz'de ise 80 MHz'nin sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BTK'de gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi tamamlandı.

İhalede toplam 627 milyon dolar ödeyen Vodafone, 700 MHz'de 2*10 MHz ve 3.5 GHz'de ise 80 MHz'nin sahibi oldu.

Söz konusu yatırımla şirket, Türkiye'ye 2025'te yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 5G yetkilendirme ihalesini Türkiye'nin dijital tarihinde dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Aksoy, dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmenin kendilerini memnun ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"3.5GHz'de istediğimiz frekansı elde ederek stratejik bantlarda güçlü pozisyonumuzu korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bant genişliğiyle birlikte Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Tahsis edilen frekansların yüzde 75'i operatörlere eşit bir şekilde dağıtıldı."

Güçlü 5G şebekesi için ihtiyaçları olan frekansları aldıklarına işaret eden Aksoy, 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını, müşterilerin deneyimine yansıtacaklarını belirtti.

"5G için 5 yıldır yoğun biçimde hazırlanıyoruz"

Deneyimlerine ve iş planlarına dayalı miktarda frekansı elde ederek hedefledikleri pozisyona ulaştıklarına dikkati çeken Aksoy, "3.5 GHz'de istediğimiz frekansı elde ederek, 5G hız ve kapasitesini sağlayacağız. Müşterilerimize en iyi hizmeti vereceğiz. 5G için 5 yıldır yoğun bir biçimde hazırlanıyoruz. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, sahada kurdukları tüm ekipmanların 5G'ye hazır ve uygun durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün en fazla sahada kapasite iyileşmesi yapan operatörüz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut'un Şubat-Mart 2025'te yaptığı araştırmada, Türkiye'de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. 5G'nin gelişini müşterilerimizle kutlamak için özel bir kampanya da düzenliyoruz."

Türkiye'ye 5G'yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Aksoy, "Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Aksoy, 5G uyumlu altyapılarında 5G yetkilendirme çerçevesi doğrultusundaki hazırlıklara son şeklini vereceklerini anlatarak, 1 Nisan 2026 itibarıyla müşterilere en kaliteli hizmeti sunacaklarını kaydetti.