Visa Türkiye dijital dolandırıcılıkla mücadele için farkındalık projesi başlattı

Visa Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Dijitalde Güvendeyim" projesini başlattı.

İstanbul'da düzenlenen etkinliğe, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Laçin Öge, Visa Türkiye İletişim Lideri Ayça Güler, UNDP Türkiye Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu katıldı.

Dijitalleşmenin artmasıyla çeşitlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı bireylerin ve küçük işletmelerin bilinçlendirilmesine yönelik projenin ilk etabında, Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Projenin hazırlık aşamasında yürütülen araştırmaların sonuçlarına dayanarak, en riskli gruplar belirlendi. Bireyler, 18-50 yaş arası ve 50 yaş üstü olmak üzere iki ayrı grupta ele alınırken, küçük işletmeler de projenin öncelikli hedef kitlesi arasında yer aldı.

Eğitim içerikleri, gerçek yaşam deneyimlerine dayanarak hazırlandı. Katılımcı odaklı ve etkileşimli şekilde tasarlanan bu eğitimlerde, şifre ve veri güvenliği, kimlik koruma yöntemleri, dolandırıcılık türleri ve korunma yolları detaylı biçimde ele alınacak. Ayrıca, akraba ve kamu görevlisi gibi davranılarak yapılan dolandırıcılıklar ve yapay zeka tabanlı saldırı türleri de vaka temelli örneklerle aktarılacak.

Eğitimler, gerçek dolandırıcılık senaryoları, grup tartışmaları ve mini testlerle desteklenecek. Bu şekilde katılımcıların farkındalığının artırılması hedefleniyor.

"Dijitalde Güvendeyim projesi bir sosyal bilinçlendirme projesi"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, AA muhabirine, sahtecilikle mücadele ve dolandırıcılığı önleme açısından Visa'nın son 5 yıl içerisinde 12 milyar doları aşan yatırımlar yaptığını söyledi.

Bu yatırımlar sayesinde geçen yıl 40 milyar doları aşan sahtecilik atağını hayata geçmeden engellemeyi başardıklarını vurgulayan Mümin, bu çabalar devam ederken dijital dolandırıcılıkta kullanılan yöntemlerin de sürekli değiştiğini belirtti.

Mümin, yaygın kullanılan bazı yöntemlere değinerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlileri kart bilgilerinizin kopyalanması. Yine sosyal mühendislik adı altında psikolojik olarak sizi manipüle ederek, yanlış bilgiler vererek, bir otorite olduğunu söyleyerek sizden kart bilgilerinizi almayı isteyen veya ödeme yapmanızı gerçekleştirmenizi ve bunu aceleyle, panikle yapmanızı isteyen senaryolarla da çok ciddi anlamda karşılaşıyoruz. Yine oltalama dediğimiz ya da phishing olarak terminolojide geçen sahte web sitelerinden, sahte e-maillerinden size ulaşarak fırsatlar sunan, merak duygusu uyandıran ve bu anlamda yine sizden hassas bilgilerinizi çalmayı hedefleyen, ödeme yapmanızda sizi tetikleyen sahtecilik türleri Türkiye'de en yaygın olarak gördüğümüz sahtecilik türleri."

Dijitalde Güvendeyim projesinin bir sosyal bilinçlendirme projesi olduğunu aktaran Mümin, projenin üç aşamadan oluştuğunu ifade etti.

Mümin, ilk aşamada gençlere dijital ödeme dünyasında güvenli davranış geliştirmeleri için anahtar bilgiler sunulacağını, ikinci aşamada ise 50 yaş üstü bireyler için mahalleler, muhtarlıklar ve huzurevlerinde yüz yüze eğitimler düzenleyeceklerini anlattı.

Bu eğitimlerin skeçler, testler, interaktif tartışmalarla destekleneceği bilgisini paylaşan Mümin, projenin üçüncü ayağında da küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneleceklerini aktardı.

Mümin, oltalama denilen ataklara çok maruz kalan bu tip kurumlarda alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmalar gerçekleştirileceğini kaydederek, "İlk aşamada yaklaşık 2 bin kişiye yüz yüze erişmeyi planlıyoruz. İlerleyen aşamalarda da bunu dijital ortamlarda daha da fazla geliştireceğiz." dedi.

Dijital dirençliliği artırmak hedefleniyor

UNDP Türkiye Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak da etkinlikte yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin sunduğu olanaklara karşın güvenlik tehditlerinin arttığını söyledi.

Yurdupak, "Visa'nın teknik bilgi birikimi, bizim kalkınma odaklılığımız ve Habitat'ın hem müfredatların oluşumunda hem sahada kitlelere ulaşmakta hem de gönüllüleri mobilize etmekteki bir marka haline gelmiş olan başarısıyla dilerim bu öykü daha güzel sonuçlar vererek devam eder." diye konuştu.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da projenin dijitalleşmeyle birlikte artan risklere karşı toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Caldu, "Teknik anlamda inanılmaz yatırımlar var. Ama tabii ki bir yandan da toplumsal dönüşüm ayağı var. Bu projemizde tam olarak bu toplumsal dönüşüm, farkındalığı arttırma kısmına odaklanıyor olacağız." şeklinde konuştu.

Hem globaldeki hem de Türkiye'deki verilerin Dijitalde Güvendeyim projesinin önemini gösterdiğine değinen Caldu, "Bu yüzden toplumsal farkındalığı arttırmak, toplumsal dayanıklılığı güçlendirmek için bu projeyi başlatıyoruz." dedi.

Caldu, proje kapsamında eğitimler, atölyeler, animasyonlar, podcastler ve bilgilendirme kampanyaları düzenleneceğini belirterek, hem bireyleri hem de işletmeleri dijital dolandırıcılık konusunda bilgilendirmeye çalışacaklarını kaydetti.