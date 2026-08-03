VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,96 yükselişle 15.720,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,04 artışla 15.571,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.598,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,96 artarak 15.720,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın, Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, imalat sanayi PMI verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.900 puanın direnç, 15.600 ve 15.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA