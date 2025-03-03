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Vezirköprü Karma OSB'de Arsa Tahsis Başvuruları Başladı

Vezirköprü Karma OSB'de Arsa Tahsis Başvuruları Başladı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsis başvuruları 3 martta başladı. Toplam 150 hektar alanda 40 parselin bulunduğu OSB, 5. bölge teşviklerinden yararlanma imkanı sunuyor.

Samsun'un Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) arsa tahsis başvuruları başladı.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ekonomisi tarım, hayvancılık ve ağaç sanayi üzerine olan Vezirköprü ilçemizde toplam 150 hektar büyüklüğündeki alanda 40 parselli olarak kurulan ve 5. bölgeye sunulan teşvik oran ve sürelerinden faydalanma avantajına sahip olan Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne arsa tahsis başvuruları 3 Mart Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı. Tahsis başvuruları 03-23 Mart tarihleri arasında 3 hafta süre ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinde askıda kalacak olup, tahsis yapılacak alanlara ilişkin harita bilgileri yine aynı adresten; tahsis şartları, her parsele ilişkin birim metrekare fiyatları ile her parsele ait detay bilgiler ise Vezirköprü Karma OSB Bölge Müdürlüğü'nden temin edilebilecektir" denildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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