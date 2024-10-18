Üye Girişi
Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek en çok vergi kaçıran kesimi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek en çok vergi kaçıran kesimi açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de vergi kaçakçılığı konusunda konuştu. Denetimlerin artırıldığına işaret eden Şimşek en çok vergi kaçıran kesimin fırıncılar olduğunu söyledi. Bununla birlikte bazı zenginlerin hayatında hiç vergi beyannamesinde bulunmadığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergisel konularda, AK Parti milletvekillerinin sorularını cevapladı. Şimşek, en çok vergi kaçağının olduğu yeri " günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar" sözleri ile açıkladı.

EN FAZLA VERGİ KAÇIRAN KESİMİ AÇIKLADI

Bakan Şimşek "Kimse vergi vermek istemiyor. Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa'da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa biz bunu yapmaya razıyız. Ama bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi. En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1'e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar.

"HAYATINDA HİÇ BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLAR VAR"

Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, 'izah et' diyoruz ama izahları yok. 'Bu parayı kazandığınızı kanıtla' diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız" dedi.

"VATANDAŞIN TERCİHLERİNE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Şimşek, vatandaşın neden dövize yöneldiği sorusuna ise "Çünkü AK Parti hükûmetlerinin 10-15 yılı hariç 50 yıldır bu ülkede enflasyon çift haneli. Çift haneli enflasyon olunca vatandaş kendisini enflasyondan korumak için ya faize gidecek ya altına ya da dövize gidecek. Bunun kök sebebi enflasyondur. Biz vatandaşı suçlayamayız. Vatandaşın tercihlerine saygı duymak zorundayız" cevabını verdi.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Mehmet Şimşek İş Dünyası 3-sayfa Ekonomi Türkiye Finans

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Dalaman'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü, alevler iki mahalleye yaklaştı

12 saattir süren orman yangını söndürülemiyor

 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi
İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları
500

Yorumlar (6)

veli İdi:

Bu yaşa kadar fırından hiç ekmek almadın mı da şimdi aklına geliyor vergi kaçırdıkları?

21
2
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

Bunca zenginin af ettiğiniz paraların yanında ülkede herkes fırıncı olsa vergi verse ginede oparalara erişemez önce kendinizi toparlayın

14
0
yanıtYanıtla
Bilir Kişi:

Sayın bakanın şu dediğine sonunda kadar katılıyorum. "Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi." Bu mesele çözülmedikçe, maalesef hiçbir şey olmayacak bu ülkeden.

0
0
yanıtYanıtla
Cengaver Baran:

Enflasyonun sebebi para basan hırsızlar ama suçlu yurttaş dolar alıyormuş hırsız bey para basma enflasyon olmaz

0
0
yanıtYanıtla
dehide:

Kredi kartı görünce yüzleri düşüyor zaten. Kartsız bir şey almayın ekonomimiz fırıncılar yüzünden bu durumda

0
0
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Bu zamanda Fırın işinde çok ekmek var.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skyfall James Bond Varda Köprüsü sahnesi! Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi? İKAS EYÜPSPOR- GÖZTEPE maçı ne zaman? İkas Eyüpspor- Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (18 Ekim) Varda Köprüsü nerede, kaç metre? Varda Köprüsü ne zaman yapıldı, nereyi bağlıyor? Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! SON DAKİKA: DALAMAN'DA YANGIN! Dalaman'daki yangın söndürüldü mü? Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim 2024 tatil mi? Ek mesai ücreti alınacak mı? İzmir su kesintisi sorgulama! 18 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada kan görmek ne anlama gelir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.