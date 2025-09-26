Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığını önlemek için yeni bir düzenleme hazırladı. Buna göre, şirketlerin "sahte belgeyi bilmeden kullandığı" yönündeki savunmalar artık geçerli sayılmayacak. Belgenin "bilerek kullanıldığı" esas alınacak ve sahte belge kullananlar hakkında 3 ila 8 yıl hapis cezasının önü açılacak.

1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Sabah'ın haberine göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme 1 Ekim'den itibaren hayata geçirilecek. Yeni uygulamayla sahte belge kullanan mükelleflere üç kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak.

EKSTRA TEDBİRLER YOLDA

Geçmişinde sahte belge riski bulunan şirketler için özel tedbirler alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulanabilecek. Ayrıca, VDK'nin Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi üzerinden alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığı analiz edilecek.

SAHTE BELGE KULLANANLAR DENETLENECEK

Riskli görülen mükellefler sahada denetime tabi tutulacak. Depolarındaki malları göstermeleri, satış belgelerini ibraz etmeleri ve üretim kayıtlarını açıklamaları istenecek. Sahte belge kullandığı tespit edilenler için doğrudan işlem yapılacak.

PARA AKLAMA BOYUTU DA GÜNDEMDE

Vergi Denetim Kurulu, geçmişte sahte belge şüphesi bulunan durumları da yazıyla bildirecek. Böylece mükelleflere kayıtlarını düzeltme imkânı tanınacak. Sahte belge düzenleyenler ise para aklama kapsamında incelenecek.