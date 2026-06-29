Zonguldak Defterdarlığından düşük faizli taksitlendirme açıklaması

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldığını belirterek, düşük oranlı tecil faiziyle 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildiğini açıkladı.

Defterdar Recep Serdar, 5 Haziran 2026 ve öncesinde vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçları için mükellefiyet, borç türü ve likidite oranı dikkate alınarak 12, 36, 48 ve 72 aya kadar taksitlendirme yapılabileceğini söyledi.

Yeni düzenleme kapsamında 10 milyon TL ve altındaki amme alacakları için teminat alınmayacağını ifade eden Serdar, yıllık yüzde 39 olarak uygulanan tecil faizinin ise yüzde 29'a düşürüldüğünü kaydetti.

Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmesi halinde bu borçların borç durumunu gösterir belgede yer almayacağını belirten Serdar, motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçların da taksitlendirme şartlarının ihlal edilmemesi halinde araç muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacağını ifade etti.

Son başvuru 31 Ağustos

Düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen mükellefler için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğunu belirten Serdar, düşük oranlı tecil faizinin gecikme zammı oranından daha düşük olduğuna dikkat çekti.

Borçlu mükelleflerin zaman kaybetmeden başvuruda bulunmalarını tavsiye eden Serdar, başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr, Dijital Vergi Dairesi'nin dijital.gib.gov.tr adresleri ile e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini, ayrıca borçlu olunan vergi dairesine doğrudan, posta yoluyla veya diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak da gerçekleştirilebileceğini bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı