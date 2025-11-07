Vergi affı gelecek mi? SON DAKİKA! Vergi affı Meclis'ten geçti mi? Vergi affında son durum ne?

Türkiye'de vergi affı beklentisi, mükellefler ve işletmeler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Vergi affı gelecek mi?", "Vergi affı Meclis'ten geçti mi?" ve "Vergi affında son durum ne?" soruları, ekonomi gündeminin öncelikli maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Mehmet Şimşek açıklamalarında nelere değindi? Vergi affı Meclis'ten geçti mi? Vergi affı gelecek mi?Vergi affında son durum ne? Detaylar...

VERGİ AFFI GELECEK Mİ?

Türkiye'de vergi affı beklentisi, özellikle işletmeler ve bireysel mükellefler arasında her dönemde gündeme gelen önemli bir konu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalar, vergi affına ilişkin beklentilere netlik kazandırdı. Bakan Şimşek, vergi yapılandırmalarının vergi uyumunu bozduğunu vurgulayarak, mükelleflerin mali durumlarını belgelerle kanıtlamaları durumunda taksitlendirme yapılabileceğini ifade etti. Ancak, mevcut durumda yeni bir vergi affı düzenlemesinin gündemde olmadığını açıkladı.

Bu açıklama, özellikle geçmiş dönemlerde yapılandırmalardan faydalanan mükellefler için kritik bir mesaj niteliği taşıyor. Bakan, "Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek bir düzenlemeyi doğru bulmuyoruz" diyerek, devletin mali disiplin konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

VERGİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Vergi affı ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Meclis'in bu konuda herhangi bir karar alıp almadığı. Şimşek'in açıklamalarına göre, şu anda vergi affı ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme TBMM gündeminde bulunmuyor.

Bakan, geçmiş dönemlerde yapılan yapılandırmaların yalnızca gecikme faiz ve zamlarının enflasyon oranında güncellenmesi üzerinden gerçekleştiğini, vergi asıllarına herhangi bir indirim yapılmadığını hatırlattı. Bu durum, vergi affının Meclis'ten henüz geçmediğini ve yakın dönemde geçme ihtimalinin de düşük olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, deprem bölgesi ve zor durumda olan mükellefler için taksitlendirme ve teminat kolaylıkları sağlandığını belirten Şimşek, bu tür düzenlemelerin vergi affı anlamına gelmediğini net bir şekilde ifade etti.

VERGİ AFFINDA SON DURUM NE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, vergi affında son durum, "yeni bir düzenleme yok" şeklinde özetlenebilir. Bakan, mükelleflerin bilanço ve gelir tablolarını sunarak mali zorluklarını göstermeleri durumunda taksitlendirme yapabileceklerini ancak bunun bir vergi affı olmadığını vurguladı.

Şimşek'in verdiği bilgiler, Türkiye ekonomisinde mali disiplinin devam ettiğini ve devletin bütçe açığını düşürmeye yönelik kararlı adımlar attığını ortaya koyuyor. 2025 yılı itibarıyla bütçe açığı önceki yıla göre azalırken, cari açık endişe kaynağı olmaktan çıkmış durumda.

Öte yandan, deprem bölgesine yönelik destekler ve mücbir sebep düzenlemeleri, bazı mükelleflerin mali yükümlülüklerini hafifletirken, vergi affı beklentisinin aksine, doğrudan bir borç silme veya indirim söz konusu değil. Bakan ayrıca, konkordato ilanının iflas anlamına gelmediğini, mahkemelerin normal işleyen firmalara bu imkanı tanıdığını belirtti.

Bunlar, hem mükelleflerin hem de yatırımcıların ekonomik planlama yaparken dikkate alması gereken önemli noktalar. Devletin önceliği, mali disiplini sürdürmek ve üretimi desteklerken, vergi uyumunu zedeleyecek düzenlemelerden kaçınmak olarak öne çıkıyor.