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VENOM LR: Dünyanın En Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Topu Başarıyla Test Edildi

VENOM LR: Dünyanın En Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Topu Başarıyla Test Edildi
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Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalibre otomatik top, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nın düzenlediği demo atışında üstün performans sergiledi. Geleneksel hava topunun modern versiyonu olan VENOM LR, farklı platformlara entegre edilebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Dünyanın en düşük geri tepmeli orta kalibre topu 30x113 mm VENOM LR, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen demo atışında üstün performans sergiledi.

CANiK'in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS), dünyanın en düşük geri tepmeli orta kalibre topu VENOM LR ile güvenlik güçleri için gerçekleştirilen etkinlikte başarılı bir sınav verdi. VENOM LR'nin yeteneklerinin ortaya konulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde bir demo faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, grup şirketlerinden AEI Systems tarafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalibre otomatik top, bir diğer SYS şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile birlikte, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'na entegre edildi. VENOM LR'in test boyunca ortaya koyduğu performans beğeniyle karşılandı.

Geleceğin muharebe ortamında önemli bir potansiyel taşıyan VENOM LR, sahip olduğu eşsiz sönümleme sistemi sayesinde hafif, kompakt ve modüler yapısıyla her türlü kara, deniz ve hava platformuna entegre edilebiliyor. Muharebe alanlarında 50 yılı aşkın süredir kendini kanıtlamış olan ADEN hava topunun modern versiyonu olan VENOM LR, barındırdığı ileri teknoloji ile kullanıcılarına stratejik ve taktik üstünlük kazandırıyor.

VENOM LR, yüksek tahrip gücü sağlayan mühimmatlardan yaklaşma tapalı mühimmatlara, zırh delici mühimmatlardan yangın çıkarıcı mühimmatlara kadar geniş bir mühimmat yelpazesi ile kullanıcılarına geniş bir kabiliyet sunuyor. Bu yetenekler sayesinde hem askeri hem de güvenlik güçleri için kuvvet çarpanı oluşturuyor.

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 UKSS ise üstün modüler yapısı sayesinde saatler içinde farklı platformlara entegre edilebiliyor ve VENOM LR ile birlikte operasyonel kabiliyetleri üst düzeye taşıyor.

SYS Grup tarafından oluşturulan sistem, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın aracıyla ortaya koyduğu performansla büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu da bir kez daha kanıtladı. Bu demo ile 30 mm gibi yüksek atım gücünün 4x4 kara araçlarında etkin bir şekilde kullanılabilindiği gösterilmiş oldu.

Tüm dünyada savunma sanayi harcamalarının arttığı bir dönemde güvenilir bir tedarikçi olarak büyük ilgi gören SYS Grup, ortaya koyduğu performansla 2024 yılı hedeflerini aştı. Grup, VENOM LR orta kalibre top ve TRAKON 30 UKSS'nin artacak katkısıyla bu başarılı performansını 2025 yılına taşımayı hedefliyor.

SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Utku Aral, "Uzun zamandır üzerinde çalışmakta olduğumuz düşük geri tepmeli 30 mm topumuz ile uzaktan kumandalı atış kontrol sistemimizi sergileme imkanı bulmaktan mutluluk duyuyoruz. 2024 yılında dost ülkelere yapmış olduğumuz teslimatlara ek olarak Türkiye'nin en önemli kullanıcılarına yaptığımız demo ile yılı kapatmış olduk. Ocak ayında da 1.000 metre ve açılı atışlar için bir faaliyetimiz olacak. Bu faaliyet ile dron radarı entegrasyonumuzu da hem ülkemiz hem de dost ülkelerin kullanıcılarına gösterme imkanı bulacağız. Bu sistem sadece platformlar için değil her türlü değerli varlığımızın korunmasında önemli görevler üstlenecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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