Van TSO, Güney Kore Büyükelçisi'ni Ağırladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u ağırladı.

Van ile Güney Kore arasındaki ticaret hacminin artırılması, Van'ın jeopolitik konumu, yatırım alanları ve fırsatlarının istişare edildiği görüşmede, yapılacak işbirliği konuları da masaya yatırıldı. Van'ın sosyo-ekonomik durumunun da aktarıldığı toplantıya; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Borak ve Mahmur Köroğlu, Genel Sekreter Cengiz Aras, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Başkanvekili Yaşar Şen ve Elite Word Otel Van Müdürü Oktay Aksoy katıldı.

Başkan Takva Van'ı anlattı

Van'ın Türkiye ekonomisindeki konumuna ve stratejik önemine dikkat çeken Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, şehir ekonomisinin büyük ölçüde hizmet sektörüne dayandığını belirtti. Takva; "Van şehri, 21 bin kilometrekare ile Türkiye'nin en büyük 5 ilinden biri. 1 milyon 118 bin nüfusumuzla da ülkenin 19. büyük iliyiz. Ekonomimizin yüzde 62'sini hizmet sektörü oluşturuyor. Bunun içinde turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlar var. Üreten KOBİ'lerin payı yüzde 16, hayvancılığın payı ise yüzde 22'dir. Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye birincisiyiz; 3,5 milyon koyun ve 160 bin büyükbaş hayvanımız var. Bununla birlikte bizim öncelikle turizm faaliyetlerimizi ön plana çıkarmamız lazım" dedi.

"Kalkınma Yolu Projesi yeni fırsatlar oluşturacak"

"Güney Kore'nin dikkatini çekebileceğimiz bir gelişme var" diyen Takva; "Özellikle ortak koridor dediğimiz Çin'den Avrupa'ya kadar kara, demir yolu hatlarıyla bir ticaret koridoru münazara ediliyor. Ticaret koridoru tamda bizim şehrimizden geçiyor. Bizde demir yolu Van Gölü'nün üzerinde kesintiye uğruyor. Şu anda bunu kesintisiz yapmak için çok uğraşıyoruz. Pekin'den Manchester'a kadar kesintisiz bir hattan bahsediyoruz. Özellikle uzak doğunun pazar arayışını planlarken Van şehri Türkiye'nin giriş kentidir. Dolayısıyla bu yatırım potansiyeli bakımından önemli fırsatlar oluşturuyor. İkinci fırsat ise Basra Körfezi'nden yine devam edip gelen ülkemizden Avrupa'ya doğru bir karayolu projesi var. Ona da kalkınma yolu diyoruz. Van'ı da içine alan Karadeniz'den oraya karayolu çalışması var. Karayoluyla entegre olan bir merkezdeyiz" şeklinde konuştu.

"Başkentlere İstanbul'dan daha yakınız"

Van'ın 5 ülkeye yaklaşık 2 saatlik mesafesi olduğunu belirten Başkan Takva, şunları söyledi:

"Van, İran'a yalnızca 80 kilometre mesafede ve toplamda 300 kilometrelik bir sınır hattına sahip. İran'ın üretim altyapısı bizden 50 yıl geride. Bu nedenle Van, Türkiye'nin doğusundaki en rekabetçi şehirlerden biridir. Van, Türkiye'nin en doğusunda olması sebebiyle Türkiye'nin rekabetçi olduğu coğrafyaların en yakınındadır. Bizim 5 ülkeye yaklaşık 2 saatlik mesafemiz var. Bu ülkelerin başkentlerine İstanbul'dan daha yakınız. Bizim şehrimizin böyle bir jeopolitik bir konumu var."

"Ticaret potansiyeli büyük"

Görüşmede konuşan Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, mevcut ekonomik tabloya dair tespitlerde bulundu. Türkiye ile Güney Kora arasındaki yıllık ticaret hacminin 10 milyar doların üzerinde olmasına rağmen, Van ile Kore arasında herhangi bir ticari ilişki kurulmadığına dikkat çekti. Türkiye'deki birçok şehir ile Güney Kore arasında işbirliklerinin olduğuna işaret eden Büyükelçi, Van içinde benzer çalışmaların yapılabileceğini ve bu anlamda Van'daki ticaret potansiyelinin büyük olduğunu ifade etti.

"Van, stratejik bir nokta olabilir"

Van'ın coğrafi konumu ve projeleri hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Yeondoo Jeong; "Koreliler açısından Van denince akla Van Gölü geliyor. Şehrin birçok ülkeye yakın olduğunu biliyoruz. Eğer Pekin'den Manchester'a uzanan Ortak Koridor hayata geçerse, bu müthiş bir fırsat olur. Deniz yolu bazen öngörülemez olabiliyor, bu nedenle kara ve demiryolu alternatifleri çok değerli" dedi.

Büyükelçi, Türkiye'de faaliyet gösteren Koreli şirketlerle Van hakkında bilgi paylaşacağını da belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaklaşık 200 Güney Kore firması faaliyet gösteriyor. Onlarla sık sık görüşüyorum. Van hakkında edindiğim bilgileri bir rapor halinde Güney Kore'deki ilgili kurumlara sunacağım. Ortak Koridor ve Kalkınma Yolu tamamlandığında Van lojistik açıdan çok önemli bir merkez haline gelecektir. Organize Sanayi Bölgesi de bu süreçte daha da büyüyecek. Koreli firmalar özellikle Orta Asya, Çin ve Rusya'da yoğun üretim yapıyor; Van bu zincirin batı ayağı olabilir" ifadelerini kullandı.

Van TSO Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Üyeleri 2026 yılında yapılması planlanan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'na, Güney Kore'yi konuk ülke olarak davet etti.

Toplantı; Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın sunumu ile son buldu. - VAN