Van'da soğuk hava aktarlardaki yoğunluğu artırdı

Van'da sağanak yağışların arsından hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda hareketlilik oluşturdu.

Van'da yaklaşık 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar, genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor. Soğuk algınlığına yakalanmamak için çeşitli şifalı bitkilerin karıştırılarak hazırlandığı kış çayının tüketilmesini öneren aktarlar, şifalı bitkilerin hasta olunmadan önce tüketilmesi gerektiğini belirtiler. Vanlı aktarlar, özellikle içerisinde kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkileri barındıran kış çayının gribal enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğüne dikkat çekiyor.

İHA muhabirine konuşan Hakan Ertaş isimli aktar, havaların soğumaya başlamasıyla sezonu açtıklarını belirtti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle kuşburnu, tarçın ve ıhlamur tüketildiğini ifade eden Ertaş, "Akciğer rahatsızlığı olanlar kozalak şurubu ve macunu çok tercih ediliyor. Bizler soğuk algınlığı konusunda C vitamini açısından zengin olan kuşburnunu öneriyoruz. İkinci sırada ise ıhlamuru öneriyoruz. Bizler 6-7 çeşit bitkiyi karıştırarak kış çayı şekilde de veriyoruz" dedi.

Şifalı bitkilerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla hasta olmadan önce tüketilmesini gerektiğini dile getiren Ertaş, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte şifalı bitkilerin tüketilmesini önerdi. - VAN