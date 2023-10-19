Van'da Sobacılar Çarşısı'nda Saç Soba Üretimi Artıyor

Van'ın en eski çarşısı olan Sobacılar Çarşısı'nda havaların soğumasıyla birlikte kırsal mahalleler için saç soba üretimi artıyor. Doğal gazın olmadığı bölgelerde sobaya olan talep devam ediyor.

Van'da havalar soğudu, Sobacılar Çarşısı sezonu açtı

VAN - Van'da yarım asırlık Sobacılar Çarşısı'nda imalat yapan esnaf, havanın soğumaya başlamasıyla kırsal mahalleler için 'saç soba' üretimine başladı.

Van'ın en eski çarşısı olarak bilinen Sobacılar Çarşısı'nın esnafı, havaların soğuk geçmesinden dolayı geçen yıla oranla daha yoğun bir sezon geçiriyor. Kent merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini azaltsa da kırsal bölgelerin yine vazgeçilmezi sobaya rağbet devam ediyor. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşın çetin kış aylarında vazgeçilmezi olan ve yörede 'tezek sobası' ya da 'kara soba' denilen saçtan sobalar satın alınmaya devam ediliyor.

"Yakılacak yakıta göre soba alınmalıdır"

İHA muhbirine konuşan soba imalatçısı Metin Akcan, havaların yağışlı ve soğuk geçmesiyle birlikte sezonu açtıklarını belirtti. Kent merkezinde doğal gazın yaygınlaştığını, ancak kırsal mahallelerde doğal gazın olmadığını hatırlatan Akcan, "Doğal gazın olmadığı yerlere soba satmaya devam ediyoruz. Tezek, odun ve kömüre göre sobaların tercih edilmesi gerekiyor. Kömür sobasında tezek yakılması sıkıntılı olur. Bu yüzden yakılacak yakıta göre soba alınmalıdır" dedi.

Turgut Belli isimli bir diğer sobacı esnafı ise havaların soğumasıyla hareketliliğin arttığını belirterek, "Doğal gazın gitmediği mahallerde müşterilerimiz gelmeye devam ediyor. Tabii özellikle de köydeki vatandaşlarımız geliyor. Satışlarımızı da onlara yapmaktayız. Kömürün kalitesine göre turbo sobalar ortamı çok daha sağlıklı ısıtır" dedi.

(YLM-MSA-Y)