Van'da Kurban Pazarında Hareketli Günler

Van'da Kurban Pazarında Hareketli Günler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı yaklaşırken Van'daki besiciler, hazırladıkları kurbanlıklarını pazara sundu. Hayvan pazarında fiyatlar geçen yıla göre fazla değişmedi, besiciler umutlu.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da, besiciler Kurban Bayramı yaklaşırken bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen besiciler, bayramın yaklaşmasıyla birlikte pazarda hareketliliğin başladığını belirtti. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla büyük bir artış olmadığını vurgulayan besiciler, Kurban Bayramı'ndan umutlu olduklarını ifade etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 10 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvanların fiyatı 100-150 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.

"Elimde 3 büyükbaş hayvan kaldı"

İHA muhabirine konuşan besici Erhan Kuşak, bu mesleğe yeni başladığını ve keyifle yaptığını söyledi. Bu yıl kurbanlık pazarının oldukça hareketli geçtiğini belirten Kuşak, "İnşallah bu pazarda herkes kazanır. Pazara 30 hayvan getirdim, şu an elimde yalnızca 3 büyükbaş hayvan kaldı. Büyükbaş hayvan fiyatları 150 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Geçen yıla göre fiyatlarda pek bir değişiklik yok. Ancak yine de kazanç sağlıyoruz" dedi.

Koyunculuk projesi dahilinde destek aldığını belirten bir diğer besici Bülent Çiftçi ise "Kısır koyun çiftinin fiyatı 30 bin lira civarında. Koçların fiyatı ise yaklaşık 20 bin lira. Bayram yaklaştıkça pazar daha da yoğunlaşacaktır. Şu an pazara getirilen hayvan sayısı henüz az" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.