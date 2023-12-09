Van'da ikinci el araç fiyatları düşüyor, açık oto pazarı dolup taşıyor

Van'da ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ederken, Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarı ise araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. Cumartesi gününde büyük yoğunluk yaşanan pazarda, araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Birçok aracın fiyatı son iki hafta içerisinde 50 bin lira civarında düştüğü dikkat çekti. İHA muhabirine konuşan Hida Gültepe, her hafta açık oto pazarına gittiğini ve araç fiyatlarında ciddi bir düşüşün olduğunu söyledi. Sıfır araçların piyasaya girmesi ve uygun faiz seçenekleri nedeniyle ikinci el araçların fiyatının düştüğünü ifade eden Gültepe, 'Geçtiğimiz hafta 400 bin lira civarında yazılan aracın bu haftaki fiyatı 370 bin liraya kadar gerilemiş durumdadır. Ancak bu düşüşe rağmen araçlar satılmıyor. Vatandaşlar yetkili bayilerin yaptığı kampanyalardan dolayı sıfır araca yöneliyor' dedi.

Van'da ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ederken, Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarı ise araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. Cumartesi gününde büyük yoğunluk yaşanan pazarda, araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Birçok aracın fiyatı son iki hafta içerisinde 50 bin lira civarında düştüğü dikkat çekti.

"Düşüşe rağmen araçlar satılmıyor"

İHA muhabirine konuşan Hida Gültepe, her hafta açık oto pazarına gittiğini ve araç fiyatlarında ciddi bir düşüşün olduğunu söyledi. Sıfır araçların piyasaya girmesi ve uygun faiz seçenekleri nedeniyle ikinci el araçların fiyatının düştüğünü ifade eden Gültepe, "Geçtiğimiz hafta 400 bin lira civarında yazılan aracın bu haftaki fiyatı 370 bin liraya kadar gerilemiş durumdadır. Ancak bu düşüşe rağmen araçlar satılmıyor. Vatandaşlar yetkili bayilerin yaptığı kampanyalardan dolayı sıfır araca yöneliyor" dedi. - VAN