Üye Girişi
Haberler

Van'da ikinci el araç fiyatları düşüyor, açık oto pazarı dolup taşıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Van'da ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ederken, Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarı ise araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. Cumartesi gününde büyük yoğunluk yaşanan pazarda, araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Birçok aracın fiyatı son iki hafta içerisinde 50 bin lira civarında düştüğü dikkat çekti. İHA muhabirine konuşan Hida Gültepe, her hafta açık oto pazarına gittiğini ve araç fiyatlarında ciddi bir düşüşün olduğunu söyledi. Sıfır araçların piyasaya girmesi ve uygun faiz seçenekleri nedeniyle ikinci el araçların fiyatının düştüğünü ifade eden Gültepe, 'Geçtiğimiz hafta 400 bin lira civarında yazılan aracın bu haftaki fiyatı 370 bin liraya kadar gerilemiş durumdadır. Ancak bu düşüşe rağmen araçlar satılmıyor. Vatandaşlar yetkili bayilerin yaptığı kampanyalardan dolayı sıfır araca yöneliyor' dedi.

Van'da ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ederken, Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarı ise araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. Cumartesi gününde büyük yoğunluk yaşanan pazarda, araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Birçok aracın fiyatı son iki hafta içerisinde 50 bin lira civarında düştüğü dikkat çekti.

"Düşüşe rağmen araçlar satılmıyor"

İHA muhabirine konuşan Hida Gültepe, her hafta açık oto pazarına gittiğini ve araç fiyatlarında ciddi bir düşüşün olduğunu söyledi. Sıfır araçların piyasaya girmesi ve uygun faiz seçenekleri nedeniyle ikinci el araçların fiyatının düştüğünü ifade eden Gültepe, "Geçtiğimiz hafta 400 bin lira civarında yazılan aracın bu haftaki fiyatı 370 bin liraya kadar gerilemiş durumdadır. Ancak bu düşüşe rağmen araçlar satılmıyor. Vatandaşlar yetkili bayilerin yaptığı kampanyalardan dolayı sıfır araca yöneliyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhlas Haber Ajansı Tuşba Van Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title