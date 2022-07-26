Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmde kalitenin önemine değinerek, "Antalya olarak turizmde kaliteli ve güvenli hizmet veriyoruz. Bu bir ekip işi. Bunu arttırarak devam ettireceğiz Şehrimizi hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 6 milyonu geçti. Bu sene turizmde yükselen bir ivmemiz var. Sektör iyi gidiyor. " dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) tarafından düzenlenen "Geleneksel Temmuz Ayı Buluşması"na katılan Vali Ersin Yazıcı, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek turizm vizyonu, planları, mevcut durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bu bir ekip işi"

Sözlerine Antalya olarak dünya standartlarında turizm yapıldığını ve bunu arttırarak devam ettirmek istediklerini dile getirerek başlayan Vali Yazıcı, "Şehrimizi el birliğiyle güzelleştirmeye, geliştirmeye, büyütmeye ve daha da ileriye götürmeye devam edeceğiz. Şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize karşı turizm kalitemizi daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet, şuan kalite açısından çok iyi durumdayız. Ama hala kat etmemiz gereken yol var. Özellikle alt yapı noktasında yapmamız gerekenleri hızlıca yapmalıyız. Her sektörde önemli olan kalite konu turizm olunca daha da önemli bir hale geliyor. Biz Antalya olarak kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu bir ekip işi. Bunu sizler sayesinde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Turizm rakamlarımız iyi gidiyor"

2022 turizm verilerinin iyi gittiğine değinen Vali Yazıcı, "Şehrimizi hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 6 milyonu geçti. Bu sene turizmde yükselen bir ivmemiz var. Sektör iyi gidiyor. Turizmdeki artış devam ediyor. 2 sene boyunca süren ve hala devam eden pandemi sürecinde vermiş olduğumuz olumlu, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışımız sayesinde bu yıl turizmde başarılı bir dönem geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu pandemi sonrası dönemde günlük yabancı turist giriş rekorunu 88 bin ile kırdık. Bu sayının önümüzdeki günlerde artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

"O acı tecrübeyi inşallah bir daha yaşamayalım"

Orman yangını ile ilgilide sektör temsilcilerine uyarılarda bulunan Vali Yazıcı şunları kaydetti:

"Hepimizin gördüğü gibi sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Birkaç gündür havada nem yok. Geçen yıl bu günlerde maalesef ki çok ağır bir yangın yaşadık. Bu konuda herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Lütfen herkes yangın konusunda duyarlı olsun. O acı tecrübeyi inşallah bir daha yaşamayalım."

"475 bin gencimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Sektörün olmazsa olmazlarının başında insan kaynağının geldiğini ve bu konuda da çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Vali Yazıcı, "Vali olarak çalıştığım bütün illerde eğitime dokunmaya, gençlerimize dokunmaya çalıştım. Gençlerimizi hem insani anlamda hem de kalifiye anlamda geleceğe hazırlamak için çalışmalar yürüttüm. Çünkü eğitim ajandamda hep ilk sırada yer aldı. Şehrimizde de AHENK adı altında bir eğitim projesi başlattık. Burada birçok amacımız var. Ancak en büyük hedefimiz 475 bin gencimizin iyi insan olarak ve çağın şartlarına uygun bir şekilde kalifiye edip hayata sunmak ve geleceğe hazırlamak. Bu sektörü daha çok ilgilendiren başta Turizm Meslek Liseleri olmak üzere diğer meslek liseleriyle de özel olarak ilgilenmekteyim. İnsan kaynağımızın büyük bir bölümünü meslek liselerinden karşıladığınızı biliyorum. Meslek liselerindeki gençlerimizin daha iyi hayata hazırlanmaları, kalifiye olmaları ve iyi birer insan olmaları için gayret sarf ediyorum. Şuna inanıyorum ki, iyi insan olmadan iyi garson olunmaz, iyi insan olmadan iyi bir patron olunmaz, iyi bir insan olmadan hiçbir şey olmaz. Bu sebeple önceliğimiz iyi insanlar yetiştirerek bunları ülkemizin geleceğine hazırlamak. Bu projemize önümüzdeki yılda etkin bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimize güveniyorum"

Antalya'nın Türkiye'nin vitrini olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Antalya ülkemizin vitrini olan bir şehir. Bu şehirde çalışmanın, görev yapmanın ağır sorumlulukları var. Bunun bilincinde çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam edeceğiz. Alt yapısı tamamlanmış, güler yüzü hiç eksik olmayan, dünya standartlarında ve en üst düzeyde verdiğimiz hizmetlerle şehrimizde misafirlerimizi ağırlayacağız. Kararlıyız, inançlıyız. Kendimize ve şehrimize güveniyorum. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok" diye konuştu.

Toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, TUROFED Başkanı Suriri Çorabatır ve turizm sektör temsilcileri katıldı. - ANTALYA