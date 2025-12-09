Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

2026 yılı memur ve memur emeklisi maaş zammı, TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşti. Yılın ikinci yarısına ait ilk 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 olurken, toplu sözleşme farkıyla birlikte memurlar için kesinleşen zam oranı yüzde 17,55 seviyesine ulaştı. Geriye kalan tek veri aralık enflasyonu. Bu oranın belirlenmesiyle milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin alacağı zam kesinleşmiş olacak.

İKİ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı enflasyon tahmini yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Bu tahmin gerçekleşirse:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: yüzde 12,49 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,92 zam alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yıl sonu için yüzde 31 enflasyon öngörüsünü paylaştı. Bu senaryoda:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: yüzde 12,28

Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,7 zam alacak.

UNVAN – DERECE – 2025 OCAK MAAŞI – %17,57 ZAMLI 2026 MAAŞI

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) – 1/4

2025 Ocak: 76.659 TL

2026 Zamlı: 90.127,99 TL

Memur (Üniversite Mezunu) – 9/1

2025 Ocak: 52.617 TL

2026 Zamlı: 61.861,81 TL

Uzman Öğretmen – 1/4

2025 Ocak: 67.766 TL

2026 Zamlı: 79.672,49 TL

Öğretmen – 1/4

2025 Ocak: 61.146 TL

2026 Zamlı: 71.889,35 TL

Başkomiser – 3/1

2025 Ocak: 74.490 TL

2026 Zamlı: 87.577,89 TL

Polis Memuru – 8/1

2025 Ocak: 68.084 TL

2026 Zamlı: 80.046,36 TL

Uzman Doktor – 1/4

2025 Ocak: 126.119 TL

2026 Zamlı: 148.278,11 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) – 5/1

2025 Ocak: 61.759 TL

2026 Zamlı: 72.610,06 TL

Mühendis – 1/4

2025 Ocak: 78.200 TL

2026 Zamlı: 91.939,74 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) – 11/1

2025 Ocak: 54.547 TL

2026 Zamlı: 64.130,91 TL

Profesör – 1/4

2025 Ocak: 111.348 TL

2026 Zamlı: 130.911,84 TL

Araştırma Görevlisi – 7/1

2025 Ocak: 73.792 TL

2026 Zamlı: 86.757,25 TL

Vaiz – 1/4

2025 Ocak: 63.916 TL

2026 Zamlı: 75.146,04 TL

Avukat – 1/4

2025 Ocak: 73.515 TL

2026 Zamlı: 86.431,59 TL

2026 MEMUR MAAŞLARI (Zam Oranı: %18,07)

(Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan memur maaşları alınmıştır. 1.000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

Derece: 1/4

2025 Ocak Maaşı: 76.659 TL

2026 Zamlı Maaşı: 90.511,28 TL

Memur (Üniversite Mezunu)

Derece: 9/1

2025 Ocak Maaşı: 52.617 TL

2026 Zamlı Maaşı: 62.124,89 TL

Uzman Öğretmen

Derece: 1/4

2025 Ocak Maaşı: 67.766 TL

2026 Zamlı Maaşı: 80.031,32 TL

Öğretmen

Derece: 1/4

2025 Ocak Maaşı: 61.146 TL

2026 Zamlı Maaşı: 72.203,86 TL

Başkomiser

Derece: 3/1

2025 Ocak Maaşı: 74.490 TL

2026 Zamlı Maaşı: 87.930,34 TL

Polis Memuru

Derece: 8/1

2025 Ocak Maaşı: 68.084 TL

2026 Zamlı Maaşı: 80.406,48 TL

Uzman Doktor

Derece: 1/4

2025 Ocak Maaşı: 126.119 TL

2026 Zamlı Maaşı: 148.908,70 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu)

Derece: 5/1

2025 Ocak Maaşı: 61.759 TL

2026 Zamlı Maaşı: 72.918,85 TL

Mühendis

Derece: 1/4

2025 Ocak Maaşı: 78.200 TL

2026 Zamlı Maaşı: 92.230,74 TL

Teknisyen (Lise Mezunu)

Derece: 11/1

2025 Ocak Maaşı: 54.547 TL

2026 Zamlı Maaşı: 64.130,91 TL

Profesör

Derece: 1/4

2025 Ocak Maaşı: 111.348 TL

2026 Zamlı Maaşı: 131.468,58 TL

Araştırma Görevlisi

Derece: 7/1

2025 Ocak Maaşı: 73.792 TL

2026 Zamlı Maaşı: 87.126,21 TL

Vaiz

Derece: 1/4

2025 Ocak Maaşı: 63.916 TL

2026 Zamlı Maaşı: 75.426,65 TL

Avukat