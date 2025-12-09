Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı
2026 memur zam oranlarının büyük ölçüde netleşmesiyle birlikte özellikle vaizlerin maaş artışı dikkat çekti. Toplu sözleşme farkı ve enflasyon hesabıyla birlikte vaizlerin maaşı 2025 Ocak dönemindeki 63.916 TL'den 2026 yılında yaklaşık 75.400 TL'ye yükseliyor. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu rakamın kesinleşeceği belirtiliyor.
- Vaizlerin 2026 yılında 1/4 derecesinde alacağı maaş 75.426,65 TL olacak.
- 2026 yılında memur ve memur emeklileri için iki senaryoya göre zam oranları %18,7 veya %18,92 olarak hesaplandı.
- 2026 yılında memur maaşlarına uygulanacak zam oranı %18,07 olarak belirlendi.
2026 yılı memur ve memur emeklisi maaş zammı, TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşti. Yılın ikinci yarısına ait ilk 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 olurken, toplu sözleşme farkıyla birlikte memurlar için kesinleşen zam oranı yüzde 17,55 seviyesine ulaştı. Geriye kalan tek veri aralık enflasyonu. Bu oranın belirlenmesiyle milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin alacağı zam kesinleşmiş olacak.
İKİ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı enflasyon tahmini yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Bu tahmin gerçekleşirse:
- SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: yüzde 12,49 zam
- Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,92 zam alacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yıl sonu için yüzde 31 enflasyon öngörüsünü paylaştı. Bu senaryoda:
- SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: yüzde 12,28
- Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,7 zam alacak.
UNVAN – DERECE – 2025 OCAK MAAŞI – %17,57 ZAMLI 2026 MAAŞI
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) – 1/4
- 2025 Ocak: 76.659 TL
- 2026 Zamlı: 90.127,99 TL
Memur (Üniversite Mezunu) – 9/1
- 2025 Ocak: 52.617 TL
- 2026 Zamlı: 61.861,81 TL
Uzman Öğretmen – 1/4
- 2025 Ocak: 67.766 TL
- 2026 Zamlı: 79.672,49 TL
Öğretmen – 1/4
- 2025 Ocak: 61.146 TL
- 2026 Zamlı: 71.889,35 TL
Başkomiser – 3/1
- 2025 Ocak: 74.490 TL
- 2026 Zamlı: 87.577,89 TL
Polis Memuru – 8/1
- 2025 Ocak: 68.084 TL
- 2026 Zamlı: 80.046,36 TL
Uzman Doktor – 1/4
- 2025 Ocak: 126.119 TL
- 2026 Zamlı: 148.278,11 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) – 5/1
- 2025 Ocak: 61.759 TL
- 2026 Zamlı: 72.610,06 TL
Mühendis – 1/4
- 2025 Ocak: 78.200 TL
- 2026 Zamlı: 91.939,74 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) – 11/1
- 2025 Ocak: 54.547 TL
- 2026 Zamlı: 64.130,91 TL
Profesör – 1/4
- 2025 Ocak: 111.348 TL
- 2026 Zamlı: 130.911,84 TL
Araştırma Görevlisi – 7/1
- 2025 Ocak: 73.792 TL
- 2026 Zamlı: 86.757,25 TL
Vaiz – 1/4
- 2025 Ocak: 63.916 TL
- 2026 Zamlı: 75.146,04 TL
Avukat – 1/4
- 2025 Ocak: 73.515 TL
- 2026 Zamlı: 86.431,59 TL
2026 MEMUR MAAŞLARI (Zam Oranı: %18,07)
(Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan memur maaşları alınmıştır. 1.000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
- Derece: 1/4
- 2025 Ocak Maaşı: 76.659 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 90.511,28 TL
Memur (Üniversite Mezunu)
- Derece: 9/1
- 2025 Ocak Maaşı: 52.617 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 62.124,89 TL
Uzman Öğretmen
- Derece: 1/4
- 2025 Ocak Maaşı: 67.766 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 80.031,32 TL
Öğretmen
- Derece: 1/4
- 2025 Ocak Maaşı: 61.146 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 72.203,86 TL
Başkomiser
- Derece: 3/1
- 2025 Ocak Maaşı: 74.490 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 87.930,34 TL
Polis Memuru
- Derece: 8/1
- 2025 Ocak Maaşı: 68.084 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 80.406,48 TL
Uzman Doktor
- Derece: 1/4
- 2025 Ocak Maaşı: 126.119 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 148.908,70 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu)
- Derece: 5/1
- 2025 Ocak Maaşı: 61.759 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 72.918,85 TL
Mühendis
- Derece: 1/4
- 2025 Ocak Maaşı: 78.200 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 92.230,74 TL
Teknisyen (Lise Mezunu)
- Derece: 11/1
- 2025 Ocak Maaşı: 54.547 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 64.130,91 TL
Profesör
- Derece: 1/4
- 2025 Ocak Maaşı: 111.348 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 131.468,58 TL
Araştırma Görevlisi
- Derece: 7/1
- 2025 Ocak Maaşı: 73.792 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 87.126,21 TL
Vaiz
- Derece: 1/4
- 2025 Ocak Maaşı: 63.916 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 75.426,65 TL
Avukat
- Derece: 1/4
- 2025 Ocak Maaşı: 73.515 TL
- 2026 Zamlı Maaşı: 86.749,19 TL