V. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojisi ve Milli Enerjide Değer Zinciri Zirvesi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, kömürün çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik teknolojik dönüşümün hızlandığını, Türkiye'nin de bu alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Kömür madenciliği ve enerji sektöründeki paydaşları bir araya getiren V. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojisi ve Milli Enerjide Değer Zinciri Zirvesi ve Fuarı'nda başladı. Sektördeki son gelişmeler, teknolojik yenilikler ve en iyi uygulamaların paylaşılacağı etkinlikte iş güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve temiz kömür teknolojileri gibi kritik konular ele alınacak.

Abdullah Tancan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kömürün, dünya genelinde yaygın olması ve artan enerji talebini karşılamada emniyetli bir yakıt olması nedeniyle uluslararası piyasalarda ticarete konu olan önemli bir kaynak olarak konumunu koruduğunu söyledi.

Dünya genelinde 2023'te kömür üretimi, tüketimi ve ticaretinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını anımsatan Tancan, Türkiye'de 80,5 milyon ton linyit, 1,3 milyon ton asfaltit ve 1,4 milyon ton taş kömürü olmak üzere toplam 83,2 milyon ton tüvenan kömür üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Tancan, son 10 yıllık ortalama kömür üretiminin yıllık yaklaşık 87 milyon ton olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kömür tüketimimize baktığınızda ise ülkemizde 2024'te yaklaşık 111 milyon ton kömür tüketilmiştir. Yine son 10 yıllık ortalama kömür tüketimi yaklaşık 110 milyon tondur. Kömür tüketimindeki en büyük payı da termik santraller oluşturmaktadır. Ülkemizde 2024'te kömüre dayalı santrallerden üretilen elektriğin toplam elektrik üretimi içerisindeki payı yaklaşık yüzde 35. Dünya ortalamasına yakın bir değerde, elektrik üretimimizin üçte birlik kısmını kömürden sağlıyoruz. Yerli kömürün payı 2024'te yüzde 13,6 civarında."

Temiz kömür teknolojilerine yönelik çalışmalar hız kazanıyor

Abdullah Tancan, çevre bilincinin gelişmesi ve emisyon sınırlamaları sonucunda kömür santrallerinin teknolojik gelişmelerle çevreye daha duyarlı hale getirildiğine işaret ederek, "Sera gazı emisyonlarının başında gelen karbondioksit gazının kömürün yakılması esnasında yakalanarak tutulması ve atmosfere salınması yerine uygun yeraltı rezervuar alanlarında depolanmasına yönelik teknolojiler günümüzde gerek pilot gerekse ticari ölçekle uygulanmakta, bu doğrultudaki çalışmalar hızla ilerlemekte." dedi.

Temiz kömür teknolojileriyle ilgili yürütülen projelere de değinen Tancan, Bakanlığın bir kurumu olan Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından TÜBİTAK, NATEN, TENMAK olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma kurumları ve üniversitelerle sürekli işbirliği halinde, dünyada gelişen temiz kömür teknolojileri paralelinde, AR-GE faaliyetleri ve projeleri yürütüldüğünü bildirdi.

Tancan, yürütülen projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kömürün yanma verimini artırırken çevresel etkilerini azaltmaya yönelik olarak tasarlanan ileri teknolojiye dayalı AR-GE faaliyetleri kapsamında, kömür hazırlama ve zenginleştirme, kömürün gazlaştırılması, gazın temizlenmesi, kimyasal ve sıvı yakıt üretimi, kömürün yanması, kömürün farklı alanlarında kullanımı ve bunun gibi konularla ilgili çalışmalar sürdürülmekte. Yine, Kömür ve Türevlerinden Karbon Fiber Üretimi Projesi, Kömür Küllerinden ve Kömür Yıkama Atıklarından Nadir Toprak Elementlerinin Kazanımı Projesi, Yerli Kömür ve Grafit Kaynaklarının İleri Teknoloji Karbon Ürünleri Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Projesi ve Hümik Asit İçeren Yapı Kimyasallarının Geliştirilmesi Projesi yürütülmekte."

"Enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında yerli kömür kaynaklarımızın önemi çok büyük"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yerli kaynak kullanımının önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında yerli kömür kaynaklarımızın önemi çok büyük. Kömür kaynaklarımızın azami ve en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik devletimiz olarak da gerekli tedbirler alınmakta. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 12. Kalkınma Planı'nda kömür ve biyokütleden değerli kimyasalların üretilmesinin sağlanması, enerji arz güvenliğinin sağlanması kapsamında çevresel etkiler azami ölçüde göz önünde bulundurularak yerli kömürün kullanımına devam edilmesi, mevcut kömür yakıtlı santrallerde gerekli olan rehabilitasyonlar yapılarak çevresel etki ve verimlilik açısından gerekli iyileştirmelerin sağlanması, kömürün hidrojen, metanol ve amonyok üretimi gibi daha çevreci şekilde kullanılabilmesine yönelik AR-GE faaliyetleri ve rezervlerimizin temiz kömür teknolojileriyle değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi hedefleri yer almakta."

Tancan, Bakanlığın 2024-2028 Stratejik Planı'nda yerli kömür arama ve üretiminin arttırılması, termik santral kurulu gücün artırılması, kömür kaynaklı metan gazı potansiyelimizin belirlenmesi ve temiz kömür teknolojilerine yönelik başlatılan AR-GE projelerinin artırılması hedefleri yer aldığını aktardı.

Tancan, "Yeni kömür kaynaklarımız göz önünde bulundurularak, özellikle son yıllarda ülkemizde ivme kazanan yeni temiz kömür yakma teknolojilerinin daha da geliştirilerek, ülkemiz santrallerine uyarlanarak uygulanması ve kömür kullanımında verimliliğin artırılmasıyla birlikte emisyonların azaltılması mümkün olacaktır." diye konuştu.

Temiz kömür teknolojilerinin başarıya ulaşması için kamu, özel sektör ve akademi işbirliğinin öneminin altını çizen Tancan, bu kapsamda yenilikçi çözümlerin birlikte üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

V. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojisi ve Milli Enerjide Değer Zinciri Zirvesi ve Fuarı yarın sona erecek.