Uşak haber: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 6,80 7,00 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik buğday 5,50 5,70 Yemlik arpa 5,50 5,70 Nohut 16,00 17,00 Beyaz haşhaş 45,00 46,00 Mavi haşhaş 43,00 44,00 Sarı haşhaş 47,00 48,00 Susam 32,00 33,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 8,00 9,00

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