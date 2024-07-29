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Ürünlü Mahallesi'nde İncir Rekoltesi Artıyor

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Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incirde bu yıl geçen yıla göre yüzde 10 rekolte artışı bekleniyor. Mahalle muhtarı Naci Özkan, incirlerin kalitesinin iyi olduğunu ve pazarlama sorununun olmadığını belirtti.

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incirde bu yıl geçen yıla göre yüzde 10 rekolte artışı bekleniyor.

Ürünlü Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Bursa siyah inciri, Aydın beyaz inciri ve Ürünlü köyünün yerli incirinden yaklaşık 40 ton hasat yapılırken, bu yıl ise hasadın 50-60 ton civarında olması bekleniyor. Ürünlü Mahalle muhtarı ve aynı zamanda incir üreticisi Naci Özkan, bu yıl verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, "14 senedir tarımla uğraşıyorum. İncir bahçesini bir hevesle 14 yıl önce yaptım. 150 tane Bursa siyah ve 50 tane Aydın beyaz inciri diktim. Geçen yıl yaklaşık 8 ton civarında hasadım oldu. Allah izin verirse bir önceki yıla göre bu yıl 10 ton civarında ürün almayı bekliyorum. Bu yıl verim oldukça güzel. Pazarlama sıkıntımız yok. Hasadımıza 15 gün sonra başlayacağız. İlk olarak beyaz incirle başlıyoruz. Daha sonra ise siyah incir hasadına giriyoruz. Manavgat ilçesinde büyük manavlara veriyoruz. Hasat dönemimiz ise yaklaşık 45 gün sürüyor" dedi.

"Hava sıcaklığından erken hasat olacak"

Havaların bu yıl oldukça sıcak geçtiğini anlatan Özkan, "Bu yıl havalar oldukça sıcak geçti. Sıcaklardan dolayı incirlerimizde hasat 15 gün daha erken olacak. Geçen yıla göre Aydın beyaz incirde haşatına on gün sonra başlayacağız. Bursa siyah incirinin haşatına ise 10 gün sonra başlarız" dedi.

"Bu yıl sert budama yaptık"

Bu yıl ağaçlarının budama zamanı geldiğini ve sert budama yaptıklarını dile getiren Özkan, "Bu sezon ağaçlarımızı sert budama yaptık. Sert budama yapmamış olsaydık yüzde 30 daha fazla rekolte elde edecektik. Tabii ki gelecek yıl daha yüksek rekolte meydana gelecek. Bu yıl ise sert budamadan dolayı rekoltemiz geçen yıla göre yüzde 10 civarında yüksek olacak. Fakat incirimizin kalitesi ise daha iyi durumda. Köyümüz deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte olması incire verimli bir seviyededir. İncirimizin kalitesini de arttırıyor. İncir ağaçlarına zaten kesinlikle fenni gübre vermiyoruz. Hayvan gübresi ile besliyoruz. Köyümüzde Aydın beyaz incir, Bursa siyah ve yerli incir olmak üzere 50-60 ton civarında ürün bekliyoruz. Pazarlama sorunumuz yok. Bizim her yıl müşterilerimiz zaten hazırdır. Bursa siyah incirinin 7-8 tanesi ise ortalama bir kilo gram gelir. Bu da incirimizin ne kadar iyi kalitede yetiştiğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

İncir üreticilerinden İlker Erman, "Kendim Ürünlü köyündenim. Babamdan kalan incir bahçesine bakmayı sürdürüyorum. İncirimizin kalitesi oldukça iyi. Ürünlü'de hava ve rakımdan dolayı incirlerimizin aroması oldukça lezzetli doyurucudur. Doğal incirimiz oluyor. Bu yıl daha kaliteli ve ve lezzetli incirlerimiz olacak" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Naci Özkan Antalya İbradı Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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