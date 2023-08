Üreticiler Artan Maliyetlerden Şikayetçi

İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'a semt pazarında satış yapan bir üretici, artan maliyetlerden yakındı. Vatandaş, "Bu halk gerçekten çok eziliyor. Biz hayvancıyız. Mazot 18,5 liraydı. Biz o zaman karkas hayvan kesiminde de 240-250 liraya hayvan kesiliyordu. Mazot oldu 40 lira, kesim fiyatı düştü. Şu anda 220 lira 225 liraya. O zaman yemin çuvalı 320- 330 lira ise bugün ise yem 450'ye vardı. Üretici olarak biz kazanmıyoruz" dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın'da semt pazarını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Karakaş, "Özellikle iktidar milletvekilleri 7 bin 500 lira maaşla bir ay geçinmeyi bir deneyin bakalım geçirebiliyor musunuz? Siyasetçiler zamanı geldiğinde oy istemeye gelirler. Ben sizlerin yanına oy istemeye değil sizin dertlerinizi dinlemeye geldim. Sizlerin söylediklerini Meclis'te dile getirmek için geldim" dedi. Pazar esnafı vatandaş, "Emekli neredeyse asgari ücretin yarısını alıyor. Bu emekli geçinebilir mi? Ben 65 yaşında çalışıyorum" dedi.

"ÜRETİCİ OLARAK BİZ KAZANMIYORUZ"

Aydınlı bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Bu halk gerçekten çok eziliyor. Biz hayvancıyız. Mazot 18,5 liraydı. Biz o zaman karkas hayvan kesiminde de 240-250 liraya hayvan kesiliyordu. Mazot oldu 40 lira kesim fiyatı düştü. Şu anda 220 lira 225 liraya. O zaman yemin çuvalı 320- 330 lira ise bugün ise yem 450'ye vardı. Her şey ileri giderken bizim kesin fiyatları neden düştü kasapta düştü mü? Üretici olarak biz kazanmıyoruz. Varsa yoksa et pahalandı, işte size manşet. Bizlere soran var mı kıymanın kaç lira olduğunu. Soran yok. üretici olarak bize karkas kaça kesiliyor diyen yok. Üretici bundan nasıl kar edecek de nasıl kazanacak diye bu konuyu dile getirmenizi istiyorum. Her şey ileri gidiyor, karkas fiyatları neden geri düştü."

"BİZİM GİRDİLERİMİZİ AŞAĞI ÇEKSİNLER"

Diğer bir vatandaş ise, "Bakkaldan bir çuval un alıp ekmek yapıp yersin ama hayvanın önüne yem dökmeden hayvan etlenmez. Bunu başkan iletmiyor, Tarım Bakanı iletmiyor. Buradan biri çıkıyor diyor ki et pahalı. Sen bir tane hayvan bakabildin mi" ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş, "Vatandaşa ucuz etsiz yiyecekler fakat bizim girdilerimiz aşağı çeksinler. O zaman vatandaş olarak bizi ucuz et yiyelim. Et balıktan kasaplara ucuz mal sattır. Vatandaşa gelince vur tokadı" diye konuştu. Başka bir vatandaş ise, "Seçimden önce mazot 19 lira, seçim bitti 39 lira buyurun buradan yakın. Bizim dertlerimizi Meclis'te dile getirin vekilim" dedi.