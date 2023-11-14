Unutulmaya yüz tutmuş 'Eflani Cember Bezi' dokumacılığı gelir kapısı olacak Eflani Cember Bezi dokumasıyla hem bebek hem de çocuk kıyafetleri üretilecek Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan Eflani Cember Bezi dokumasıyla Karabük'te üretilecek olan 0-6 yaş bebek ve çocuk kıyafetlerinin...

Unutulmaya yüz tutmuş 'Eflani Cember Bezi' dokumacılığı gelir kapısı olacak

Eflani Cember Bezi dokumasıyla hem bebek hem de çocuk kıyafetleri üretilecek

KARABÜK - Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan Eflani Cember Bezi dokumasıyla Karabük'te üretilecek olan 0-6 yaş bebek ve çocuk kıyafetlerinin satışıyla kadınlar ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Bebek Giyiminin Ekolojik Ürünle Buluştuğu Nokta: Tarihi Dokuma Eflani Cember Bezi" projesinin açılışı geçtiğimiz günlerde Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Proje bünyesinde iki hafta önce açılan atölyede dokuması yapılacak Eflani Cember bezinden 0-36 aylık bebek ve 36-72 aylık çocuklar için Organik ve Ekolojik Tekstil Sertifikasyonlu kıyafetlerin tasarımı ve dikimi yapılacak.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan Eflani Cember Bezi dokuması ile kadınlar için yeni bir iş alanı oluşturulurken, dikilecek olan kıyafetlerin satışlarıyla kadınlar ev ekonomilerine destek olacak. Proje Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü-AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörlüğünde Karabük İl Özel İdaresi, Karabük Belediyesi, Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve Karabük Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortaklığında hazırlandı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Karabük ilimizde akademik başarıda, sosyal kültürel, sportif faaliyetlerde, değerlerimizle ilgili hız kesmeden faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun yanında tabii gençlerimizin hayatı anlamasında, hayata dokunmada çalışmaların daha verimli olması anlamında yaygın eğitim faaliyetlerimize devam ediyor. İlimiz genelinde belediye başkanlığımızın açmış olduğu 27 adet sosyal yaşam merkezimizde hayat boyu faaliyetlerimiz devam ediyor. Hayat boyu öğrenen mahalle projemiz devam ediyor. Bu anlamda ailelerimiz, özellikle anneler tatil de olsa kurslarımıza devam ediyorlar" dedi.

Karabük genelinde yıl içerisindeki kursların devam ettiğini belirten Akbaş, kadın erkek olmak üzere Halk Eğitim Merkezlerinde toplamda 30 bin kursiyere ulaşıldığını ifade etti.

Akbaş, "Bunun yanında bugün burada bu sosyal yaşam merkezimizde anneler bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatma anlamında Karabük'ümüzün Eflani ilçesinde çember bezi çok meşhurdur. Zamanında orada başörtüsü olarak kullanılmış. Şuanda da devam ediyor. Burada hem hocamız hem de kursiyerlerimiz çember bezinden modern bir şekilde o zaman belki başörtüsü üretilmiş ama şu anda da işte bir seccade üretimi, çanta üretimi veya ekolojik anlamda bebek ürünlerini oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Kabadayı, kurs sayesinde kadınların ortaya çıkaracakları üretimleri satarak gelir elde edeceğini ve bu çalışma sonucunda var olan Eflani Cember Bezi dokumacılığının yaşatılacağını belirtti.

Üretim kursunda 14 kadın kursiyerin bulunduğunu aktaran Kabadayı, "Kursumuzu haftanın 3 günü burada yürütüyoruz. İlerleyen zamanlarda ihtiyaç oldukça hem kursiyer hem de kurs sayımızı artırıp var olan bu değerini ülkemize ve toplumumuza kazandırmış olmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk önce çözgüyle başlayıp ipi tanıyorlar"

Kursla ilgili bilgi veren Halk Eğitim Usta Öğreticisi Nigar Karakullukçu, kadın kursiyerlerini temelden yetiştirmeye çalıştığını kaydederek şunları söyledi: "İlk önce çözgüyle başlayıp ipi tanıyorlar. Çözgü oluşturmayı öğreniyorlar. Sonradan tezgah aşamasına geçiyoruz. Tezgah aşamasına geçmeden de tezgahı iplerin nasıl geçirileceğini, nasıl dokunacağını, tezgahta ağızlık ya da dokumanın nasıl yapılacağını tamamen temel şeklinde kadınlara öğretmeye çalışıyoruz."

"Bunlarla da çocuk kıyafetleri yapılacak"

Kursun iki hafta önce başladığını anlatan Karakullukçu, "Kadınlarımız şimdilik daha çözgü yapmayı öğrendiler. İlerleyen zamanlarda da dokumayı öğrenecekler. İlk başta küçük bezlerle, eni dar olan bezlerle başlayacağız. Sonradan bir metre dört santime kadar geniş bezler elde etmeye çalışacağız. Bunlarla da çocuk kıyafetleri yapılacak" diye konuştu.

"Dayanıklı dokumalar elde edeceğimizi düşünüyorum"

Karakullukçu, iplerin yüzde 100 pamuk ipliği olduğunu ve üretilecek ürünün terletmeyeceğini ve üşütmeyeceğini dile getirerek, "Dayanıklı dokumalar elde edeceğimizi düşünüyorum. Çember bezini diğer bezlerden ayıran yakınlarımızda il olarak Kastamonu araç ilimiz var. Onların yüzde yüz pamuk ipliği kullanmıyorlar. Polyester karışım iplikler kullanıyorlar. Daha çok kıyafetlerde, örtülerde o tür bezi ama bizim yüzde 100 pamuk ipliğinden kullanıyoruz. İleride ekmek kapısı olarak dokuma yapıp çünkü çok talep var. Sadece kıyafetler için değil, örtülerde, seccade takımlarında, mendillerde, çantalar birçok alanda kullanabiliyoruz. Burada tamamen yetiştikten sonra kendi dokumalarını kendileri satabileceğini düşünüyorum proje bittikten sonra inşallah" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Nuray Türk ise Eflani Cember Bezi dokumacılığı ile ürünler üretmek için kursa katıldıklarını, buradan öğrendikleriyle hem kendilerine hem de aile ekonomisine katkı sağlamayı düşündüklerini kaydetti.