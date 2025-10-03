Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor! 39 yıllık üretim faaliyeti durdu

Dünyanın önde gelen çay üreticilerinden İngiltere merkezli Lipton, Türkiye'de 39 yıllık faaliyetinin ardından üretimi sonlandırıyor. Şirket Rize'deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay'a devredileceğini açıkladı.

REKABET KURULU KARARI BEKLENİYOR

Şirket devir işlemiyle ilgili yaptığı açıklamada da, "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı'da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip "Lipton Çay Üretim A.Ş." hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu'na sunulmuştur" denildi.

"İKİ FABRİKAMIZI SATTIK"

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut "Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya'da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir."