UND'nin kadın tır sürücü adayları mezun oldu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR desteğiyle hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk üniversite sertifikalı ve iş garantili "Kadın TIR-Çekici Şoförlüğü Eğitim Programı"nda kadın sürücü adayları saha eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Derneğin, Türkiye'de lojistik ve taşımacılık sektöründe nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla hayata geçirdiği 100 saatlik TIR-Çekici Şoförü Eğitim Modülü'nün teorik ve pratik eğitimleri tamamlandı.

Eğitimlerin teorik kısmı İstanbul Üniversitesi işbirliğinde, uygulamalı bölümü ise Türkiye'de ileri defansif ve güvenli sürüş teknikleri alanında uzmanlaşmış Autodrom eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca, ticari araç lastik üreticisi Prometeon tarafından sürücü adaylarına lastik güvenliği ve doğru kullanımına yönelik teknik eğitimler verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR destekli Mesleki Eğitim Kursu'nun ilk modülüne 10 kadın aday katıldı. Kadın sürücüler aynı zamanda Türkiye'de ilk kez İstanbul Üniversitesi onaylı sertifika sahibi olurken sertifikaları e-devlet sistemine yer alacak. Eğitim programının ileri aşamalarında ise kadın adayların yanı sıra erkek adaylar da başvuru yapabilecek.

Adaylar uçtan uca bir mesleki gelişim sürecinden geçiriliyor

Açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, Karaman, Çankırı, Antalya, Mersin, Denizli ve İzmir gibi farklı illerden gelen kadın sürücü adayları mesleki yeterliliklerini uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmeyi hedefleyen program sayesinde sürüş becerilerini geliştirmekle kalmayıp güvenlik, teknoloji, çevre duyarlılığı ve profesyonel taşımacılık üzerine kapsamlı bir eğitim alıyor.

Eğitim programı teorik dersler, saha eğitimleri ve UND üyesi firmaların kademelerinde gerçekleştirilen uygulamalı firma eğitimlerinden oluşan 3 aşamalı bir yapı üzerine kurgulanırken adaylar sınıf ortamından sahaya, sahadan gerçek operasyonel süreçlere uzanan uçtan uca bir mesleki gelişim sürecinden geçiriliyor.

Eğitim kapsamında hem sahada hem de firma kademelerinde uygulamalı araç altı ve lastik incelemeleri gerçekleştirilirken sürücü adayları çalışmalarda kontrol ve ölçüm süreçleri, temel arızaların tespiti, aks bazlı kontroller ve güvenli sürüşe yönelik lastik yönetimi konularında uygulamalı bilgi ve beceri kazanıyor.

Adaylar 26 Aralık 2025'te İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi gözetiminde gerçekleştirilen 60 soruluk sınavın ardından mezun olurken eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, ocak ayı itibarıyla UND üyesi firmalarda istihdam edilecek.

Öte yandan, "TIR-Çekici Şoförlüğü Eğitim Programına" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tam destek veriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 30 Kasım Dünya Şoförler gününde UND ziyaretinde, ekonomik kalkınmada kadınların rolünü vurgulayarak, tüm dünyada yaşanan profesyonel sürücü sorununa alternatif bir çözüm olarak ulaştırma sektöründe de kadınların istihdamına desteğini açıklamış, kadın şoförlerin sektöre yeni bir soluk getireceğini vurgulamıştı.

Bu bağlamda, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile de şoför olarak kadın istihdamı halinde taşıt kartlarında indirim yapılması ve yetki belgelerinde süre uzatımını öngören düzenlemeler hayata geçirilmişti.

"Hem sektörümüz hem de ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, hayata geçirilen eğitim programına ilişkin, projenin yalnızca bir mesleki eğitim faaliyeti olmadığını, Türkiye'de örnek bir eğitim modeli teşkil ettiğini vurguladı.

Aras, şunları kaydetti:

"Bu proje, kadın sürücülerin sektöre kazandırılmasının ötesinde, lojistik sektörünün geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. UND olarak bir yandan sektörümüzün nitelikli iş gücü ihtiyacına kalıcı çözümler üretirken, diğer yandan kadınların lojistikte daha güçlü ve görünür biçimde yer almasını sağlıyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın sürücülerimizin UND üyesi firmalarda hızla istihdama katılması, hem sektörümüz hem de ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır. Projenin devamında kadın, erkek hep birlikte insan kaynağımızı sektöre kazandıracağız."

Kayıtlı 200 bin işsiz tır şoförü konusunda, kadın ve erkek istihdamına katkı sunacak şekilde, İŞKUR'la birlikte çalışmaya karar verdiklerini bildiren Aras, "Bu vesile ile projemize şahsi destekleri nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu yöneticilerine, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitmenlerine ve istihdam sağlayıcı UND üyesi firmalarımıza şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.