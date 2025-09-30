4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nin ikinci günü düzenlenen sunum ve oturumlarda yapay zeka ve veri analizinin sigorta sektörüne etkileri tartışılırken, reasürans risklerinde yapay zekanın yeri konuşuldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 14. Sigortacılık Haftası kapsamında düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi" ikinci gününde sunumlar ve oturumlarla devam ediyor.

Guy Carpenter Global İlişkiler Başkanı Charles Whitmore, zirvenin ana tema konuşmasında, Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini, Türk sigorta sektörüne hizmet etmeyi sürdürerek Türkiye'nin dünyanın ilk 10 pazarı arasına girmesini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Reasürans piyasasını değerlendirirken kayıpları dikkate almanın önemli olduğunu belirten Whitmore, "Piyasayı kayıplar şekillendirir. Piyasa kayıplara tepki verir, performans kayıplar tarafından belirlenir, fiyatlamayı da kayıplar yönlendirir." diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde, talepteki görece sınırlı artışa karşın reasürans kapasitesinde fazlalık bekliyoruz"

Whitmore, reasürans piyasasının sağlığını ölçmek için risk sermayesi seviyelerinin bir barometre olarak görülebileceğini kaydederek, "Eğer bu yaklaşım doğruysa, reasürans piyasası son derece sağlıklı bir noktada." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek tahminlerinden bahseden Whitmore, "Önümüzdeki dönemde, talepteki görece sınırlı artışa karşın reasürans kapasitesinde fazlalık bekliyoruz. Sermaye piyasası yatırımcılarının artan ilgisi, alternatif sermaye araçlarının farklı türlerde riske daha açık hale gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca reasürörlerin fiyat üzerinden işlem yapmaya daha istekli olacaklarını öngörüyoruz." dedi.

Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen ilk oturum ise Sigorta Sektöründe Dijital Dönüşüm: Yeni Teknolojilerin Etkileri, Üretken Yapay Zeka ve Sigortacıların Karşılaştığı Zorluklar" temasıyla gerçekleştirildi.

"Başvurular, ödemeler ve reasürans konusunda da yapay zeka kullanılırsa avantaj sağlanabilir"

AM Best MENA (Orta Doğu Kuzey Afrika), Güney ve Orta Asya Genel Müdürü Vasilis Katsipis moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda konuşan Swiss Re Yangın ve Mühendislik Sigortaları underwriterı (riski ya da potansiyeli değerlendiren kişi) Türkiye Yangın ve Mühendislik Branşları Yöneticisi Arnaud R. Kopp sektörde yapay zekayla altyapısı olan şirketlerin çok daha iyi performans yakalayabildiklerini kaydetti.

Yapay zekayla sigortacıların hem yakın zamandaki verileri hem de sektörün pik yaptığı dönemdeki verileri karşılaştırabildiklerini ifade eden Kopp, "Tüm kontratları alarak yapılandırılmış dosyaya yükleyerek sadece analitik olarak değil yıldan yıla müşterilerin de nasıl hareket ettiğini görürseniz çok daha başarılı bir iş yapılmış olur. Başvurular, ödemeler ve reasürans konusunda da yapay zeka kullanılırsa avantaj sağlanabilir." dedi.

"Toplumları ve insanları koruyoruz, bu büyük sorumlulukları da beraberinde getiriyor"

SCOR SE Yönetim Kurulu Üyesi ve Güney Akdeniz, Kuzey Afrika ve Fransızcanın ortak resmi dil olarak kullanıldığı Afrika Pazar Müdürü Marc M. Büker de underwriterların toplumları ve insanları koruduklarını belirterek, bunun büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Büker, gerçekleştirdiği sunumda SCOR SE'nin kullandığı yapay zekanın şirkete sağladığı avantajları aktararak, "Bir teklif vereceksek nasıl bir aktüerya oluşturacaksak bunların bütün dökümleri yapay zekayla karşımızda oluyor. Geniş verileri, tazminat hasar takiplerinin görünmesini sağlayarak müşterilerin ihtiyacına göre özelleştirme yapıyor. Müşteri desteğinden başlayarak veri merkezinde çağrı merkezinde bir robotla konuşarak poliçelerin karşılaştırılması da mümkün." diye konuştu.

Bu yapay zekayla, gayrimenkul risklerinden medikal konulara kadar birçok farklı konunun analiz edilebildiğini aktaran Büker, yapay zekanın tevafukları yazamadığını ve bu durumun underwriterların rolünün ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Munich Re Parametric NatCat EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri) Bölge Direktörü Kristian Mangold ise şirketinin kullandığı yapay zekayı gerçekleştirdiği sunumla katılımcılara gösterdi.

Mangold, şirketlerin bu modelleme yöntemi ile reasürans riskleri, iklim krizi kaynaklı sorunlar ve sigorta sektörünün maliyetlerini de düşürebileceğini söyledi.

Avrupa Hasar Tespit Uzmanları Federasyonu Başkan Yardımcısı Stavros Dimopoulos da dijital teknolojiler sayesinde hasar tespit ve tazminat süreçlerinin daha hızlı ve etkin yönetilebildiğini kaydetti.

Tazminat süreçlerinde en yetkin hasar tespit uzmanları ile sertifikalı risk yöneticilerinin görevlendirilmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Dimopoulos, teknolojinin sunduğu imkanlarla sektöre hizmet ettiklerini ve bu alanda kendilerini stratejik ortak olarak gördüklerini ifade etti.

"(Siber saldırılar) diğer maliyetleri telafi edebilirsiniz ama kayıp müşterileri tekrar kazanmak kolay değil"

Neova Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Neslihan Neciboğlu ise siber ataklar ile sık karşılaşıldığını ve gerçekleşen saldırılarının çoğunun başarılı olmadığını belirterek, "Siber saldırılar ne kadar başarısız olursa olsun bizim de kendi savunma sistemlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Firmaların teknolojiye yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Neciboğlu, sigorta firmalarının özellikle siber riskleri azaltmak için bu alana yatırım yapmaları gerektiğini aktardı.

Siber saldırıya uğrayan şirketlerin yüzde 43'ünün müşterilerini kaybettiğini belirten Neciboğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siber saldırılar sonucunda belki diğer maliyetleri telafi edebilirsiniz ama kayıp müşterileri tekrar kazanmak kolay değil. Sigorta risk transferiydi ama bu paradigma artık değişiyor. Risk transferinden risk yönetimine, müşteriyle risk ortaklığına dönüşüyor. Global prim büyüklüğüne baktığımızda bunun arttığını görüyoruz. Türkiye'de de biz birtakım çalışmalar yapmaya başladık ve Mart 2025'te bir siber güvenlik yasası çıktı."