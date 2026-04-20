'Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı', Rize ve Artvin'in ortak potansiyelini vitrine çıkardı

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefleyen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", yüzlerce sektör temsilcisini bir araya getirerek bölge turizminde yeni işbirliklerinin kapısını araladı.

Rize ve Artvin valiliklerinin himayesinde, Rizem Kültür ve Turizm Derneğinin desteğiyle bu yıl ilki düzenlenen fuar, doğa, spor ve kültür turizmini aynı çatı altında buluşturdu.

Rize Sahil Parkı dolgu alanındaki 6 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan fuar, 160'a yakın seyahat acentesi ve otel işletmecisi ile yerli ve yabancı 400'e yakın sektör temsilcisini bir araya getirdi.

Katılımcılar, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yürütülen turizm projeleri ve bölgedeki turizm faaliyetleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Fuar kapsamında yapılan B2B görüşmelerine Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Dubai, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İsviçre, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Umman ve Ürdün'den katılım gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önde gelen turizmcileri de konferans salonunda düzenlenen panellerde bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği spor turizmi çadırı, fuarın en çok gezilen alanlarından oldu. Rize ve Artvin kültürüne ve mutfağına dair birçok değer de tanıtıldı.

"Rize ve Artvin'in çok fazla ortak güzelliği var"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine fuarın ilkini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini ve yüzlerce turizm profesyonelinin katıldığını söyledi.

Fuarda turizm adına büyük bir sinerjinin ortaya çıkmasını hedeflediklerini belirten Baydaş, "Rize ve Artvin olarak ortak çok şeyimiz var. Kaçkar Dağı'mız ortak, dereler, doğal güzellikler ve havalimanımız ortak. Bu ortaklığın turizm sinerjisiyle taçlanacağını ümit ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Muhammet Çomoğlu da fuarda yerli ve yabancı katılımcılara Rize çay çeşitlerini ve özelliklerini anlattı.

Rize denilince ilk akla gelenin çay olduğunu söyleyen Çomoğlu, şu bilgileri verdi:

"ÇAYMER olarak çay üzerine bir AR-GE tesisiyiz. Çayın tüm aşamalarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mayıs ayıyla birlikte çay gelmeye başlıyor. Biz kendi bünyemizde iki türlü üretim yapıyoruz. Birincisi, el yapımı ürünler üretiyoruz. Bir de normal siyah çay üretimi yapıyoruz. Fuarda da elle üretilmiş çay yapraklarımız var. El yapımı yeşil çayımız ve çayın en değerli kısmından ürettiğimiz beyaz çayımız var. Çay, üçüncü sürgünden sonra çiçek açıyor. Onu da ürün haline getirdik. Bir de zemheri dediğimiz, baharatlarla harmanladığımız bir kış çayımız var."

Ziyaretçilere çeşitli çayları ikram ederek tanıtan Çomoğlu, "İnsanların çaya bakışını değiştirmeye çalışıyoruz. Yabancı konuklar da çaylarımız hakkında bilgi aldı. Türk çayında bu kadar farklı ürünün olduğunu görünce mutlu oldular. Bizim amacımız da farklı ürünlerle Türk çayını dünyaya tanıtmak." dedi.

Çomoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile yaptıkları protokol kapsamında çay üzerine akademik çalışmalar yürüttüklerini ve sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını anlattı.

"Artvin'de 300'ü aşkın tedarikçi var"

Artvin Marka mağazalarının marka sorumlusu Mustafa Türk de Artvin Valiliği tarafından yerel halkı kalkındırmak için bu markanın kurulduğunu söyledi.

Artvin markası altında 150 çeşit ürün hazırladıklarını ve 4 mağaza ile on-line mağazalarda satıldığını dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"En önemli ürünlerimiz, özellikle gıda üzerine. Mesela kestane balımız, macahel çiçek balımız var. Özellikle macahel çiçek balımız, geçtiğimiz yıl Londra'da dünya birinciliği ödülü aldı. Kestane balımız, binin üzerine prolin değeri olan çok faydalı bir sağlık ürünü. Aronya suyu da yine çok şifalı antioksidan açısından güçlü bir ürünümüz. Butko zeytinyağımız var. Belki 'Artvin'den zeytinyağı mı çıkar?' diyeceksiniz ama Yusufeli bölgesinde butko diye bir zeytin türü var. En iyi zeytin çeşitlerinden biri çünkü asit oranı çok düşük. Artvin Borçka çayımız var. Çay deyince ilk etapta akla Rize gelir ama Artvin'in de bazı bölgelerinde çok lezzetli çaylar mevcut."

Türk, Artvin halkının ürettiği el emeği ürünlerin de fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulduğuna işaret ederek, "Deri, ahşap ürünlerimiz, örgü bebekler, sepetlerimiz var. Artvin'de 300'ü aşkın tedarikçiye sahibiz. Tamamen yerel tedarikçiler ve 200'den fazlası kadın. Bu anlamda kadın istihdamına da bir yön vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Üretilen tüm ürünlerin ham maddesinin tamamen Artvin'den temin edildiğini vurgulayan Türk, "Artvin'in ağacı, bambusu, ipliği yani tüm ürünler, Artvin'in bağrından gelen ürünler." dedi.

"Doğu Karadeniz, turizme göz kırpan yeni destinasyonlardan"

Artvin Arhavi Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Bilge Özkara da yöresel ürünlerin fuarda ziyaretçilere tanıtıldığını belirterek, "Doğu Karadeniz, turizme göz kırpan yeni destinasyonlardan birisi. Biz de Arhavi olarak bu konuda gerek Laz böreği gerek baklavamızla gerekse geleneksel Laz kültürünü oluşturan yöre mimarisi evlerimizle bir aradayız. Bu evlerdeki yaşam tarzını ve coğrafi işaretli ürünlerimizi gelenlere anlattık." ifadelerini kullandı.

Özkara, bölgeye özgü termoni tatlısı ve minci tavalamanın da coğrafi işaret aldığını ve halen de farklı ürünler için işaret almaya çalıştıklarını dile getirerek, gastronominin de turizmde önemli bir hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

Geçen yıl Arhavi'ye 60 bin turistin geldiği kaydeden Özkara, "Bu sene bu sayıyı iki katına çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun da tanıtımlarla olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Rize Belediyesinin kültür sanat biriminde görev yapan Rabia Midilli de her yıl ekimde gastronomi festivali düzenlediklerini belirterek, "Mısır ekmeği hariç, ürünlerimizin hepsi coğrafi işareti almış ürünler. Bu yıl da 8-11 Ekim'de 'Gastronomi Rize' Festivali olacak. Bütün katılımcıları bekliyoruz. Gastronomimizi tüm Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

"Bu kültürü genç nesillere aktarıyoruz"

Fuarda Rize bezini tanıtan dokuma ustası ve İyidere Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi İlve Kandemir, Rize bezinin yüzde 60 pamuk, yüzde 40 da kendirden üretildiğini söyledi.

Rize bezinin uzun yıllardır tamamen el dokuma tezgahlarında yapıldığını vurgulayan Kandemir, "Rize beziyle eskiden iç giyimler, çarşaflar, her şey yapılıyordu. Kızların çeyizlerinde peşkirleri muhakkak bu kumaştan olurdu. Kışın sıcak, yazın da serin tutma özelliğine sahiptir." diye konuştu.

Halen Rize bezinin üretimine dair halk eğitim merkezinde eğitim verdikleri anlatan Kandemir, "Atölyelerimiz var ve hanımlarımıza, kızlarımıza öğretiyoruz. Bu kültürü genç nesillere aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fındıklı Kadın Korosu'nda yer alan ev hanımı Aynur Alpay da fuarda mısır koçanlarından yaptığı halıyı ziyaretçilerin beğenisine sundu. Alpay, "Mısırın sadece un olmayacağını göstermek istedim. Artan koçanlarından bir kilim tasarladım. İlkini 15 yıl önce yapmıştım, halen kullanıyorum. Doğal bir ürün olduğu için insana ayrı bir enerji veriyor." diye konuştu.

"Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", sektörel buluşmaların yanı sıra ziyaretçilere kültürel ve eğlenceli deneyim sundu. Fuar alanında kurulan stantlar, Karadeniz'in özgün atmosferini yansıtan etkinliklere sahne oldu.

Evcil atmaca kuşlarının stantlarda verdiği pozlar, Laz rallisi araçları, mısır unu değirmenleri ve simülasyon oyunları, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

"Spor turizmin geleceğidir" temasıyla yer alan Türkiye Motosiklet Federasyonunun standı fuarın dikkati çeken noktalarından biri oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Ohvale Türkiye işbirliğinde iki gün süren yarışma sonunda Buğrahan Sapdüzen büyük ödülü kazandı.