Uludağ iş dünyasının buluşma noktası haline geliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Uludağ'da iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak hayata geçirilen Bursa Business School, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

İş dünyasının en prestijli eğitim üslerinden biri haline gelen Bursa Business School, ev sahipliği yaptığı üst düzey toplantı ve etkinliklerle Uludağ'ın cazibe merkezi kimliğini güçlendiriyor. BBS, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 11-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirecek stratejilerin değerlendirildiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEİ ve TUSAŞ Genel Müdürleri, SSB ve vakıf şirketlerinden üst düzey temsilciler ile savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar katıldı.

Alt yüklenici firmaların beklentileri, talepleri ve sorunları tespit edilerek, çözüm önerilerine ilişkin ortak akıl çalışmaları yürütüldüğü program kapsamında ayrıca Savunma Sanayii Ödül Töreni, paneller ve ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye vizyonuna katkı sağlayan kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte prestijli etkinliklerle Uludağ'ı iş dünyasının buluşma noktası haline getirecek çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

"Uludağ Türkiye'nin Davos'u Oluyor"

Bursa Business School projesini ortaya koyarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği "Uludağ'ı Davos yapalım" hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Burkay, "Anıtkabir'in mimarı Emin Onat ve ülkemizin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman Tomsu tarafından 1946 yılında tasarlanan tarihi 'Kirazlıyayla Sanatoryumu' uzun yıllardır metruk bir haldeydi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak burada Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı restorasyon projelerinden birini gerçekleştirdik. Kent hafızasında önemli bir yer tutan kültürel mirasımızı 'Bursa Business School' adıyla iş dünyamızın ve ülkemizin hizmetine kazandırdık. Ulusal ve uluslararası alanda tanınan üniversiteler ve kurumlarla işbirliği anlaşmaları gerçekleştirdik. Dünyada INSEAD, Wilton Park, Harvard Business School gibi örnekleri olan bu yapı, yenilikçi eğitim programları ile sektör profesyonelleri ve üst düzey yöneticileri ekonomide yaşanan dönüşüm sürecine hazırlıyor." diye konuştu.

"Uludağ'ın Marka Değerine Yakışan Organizasyonlara Ev Sahipliği Yapıyoruz"

"Bursa'da artık nitelikli eğitimlerin, üst düzey toplantıların ve zirvelerin düzenlendiği, sağlıklı yaşam programları ve konaklama hizmetleriyle ekonomimiz için değer üreten güçlü bir merkezimiz var." diyen Başkan Burkay, konuşmasına şöyle devam etti: "Uludağ'ın eşsiz doğası içerisinde yer alan Bursa Business School projemiz ulusal ve uluslararası etkinlikler için tercih edilen bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Özgün mimarisi, 550 kişilik oditoryumu, toplantı salonları ve tez odalarının yer aldığı BBS'de Uludağ ve kentimizin marka değerine yakışan organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. 2023 yılında Uzay Kaşifleri Derneği-ASE tarafından düzenlenen Planetary Congress'te dünyaca ünlü 70'ten fazla astronot ve kozmonotu konuk etmiştik. Devamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ve birçok iş dünyası kuruluşumuz da burada önemli zirve, çalıştay ve ödül törenleri gerçekleştirdi. Burada ayrıca fuar ve sergiler ile kültür sanat etkinlikleri de düzenlenebiliyor. Son olarak Savunma Sanayii Başkanlığımız tarafından, Türk savunma sanayii paydaşlarını buluşturan çok kıymetli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptık. Sadece kış aylarında değil 12 ay boyunca Uludağ'ın bir cazibe merkezi olması için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte prestijli etkinliklerle Uludağ'ı iş dünyasının buluşma noktası haline getireceğiz."

"Bursa Business School Vizyoner Bir Yatırım"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, özgün tasarım ve geliştirme kabiliyetine sahip, uluslararası alanda rekabet edebilen ve global tedarik zincirlerine entegre nitelikli bir yan sanayiinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'nın ilkini Bursa'da düzenlediklerini belirten Görgün, "Bursa önemli bir sanayi kenti. BTSO tarafından vizyoner çalışmalara imza atılıyor. Bursa Business School da bunlardan bir tanesi. Organizasyondan çok memnun kaldık. Burada sağlanan ortam ve misafirperverlikleri için BTSO'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

"Şirket İçi Eğitim Programlarımızı da Burada Düzenlemeyi İstiyoruz"

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Bursa Business School'un çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, şirket içi eğitim programlarını da burada düzenlemeyi istediklerini dile getirdi. Merkezin gelecek dönemde sadece Türkiye'de değil dünya çapında daha çok tanınıp daha çok kullanılacağına inandığını söyleyen Nacar, ev sahipliği için Bursa Business School'a teşekkür etti.

"BBS'de Mükemmel Bir Ortam Hazırlanmış"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise BTSO'nun Uludağ'da çok güzel bir altyapı oluşturduğunu, Bursa Business School'un çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir potansiyel taşıdığını söyledi. İkinci, "Özellikle sanayi koordinasyonu konusunda işbirliklerini geliştirecek çalışmalar için mükemmel bir ortam hazırlanmış. Gerek konumu gerekse de imkanları ile çok başarılı bir yatırım gerçekleştirilmiş." değerlendirmesinde bulundu. - BURSA