Ülserin Belirtileri ve Tedavisi

Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kemalettin Yılmaz, ülserin, genellikle mide ve bağırsaklarda yanma hissi, hazımsızlık ve sürekli mide ağrısıyla kendini gösterdiğini, ihmal edildiğinde ise iç kanama riskinin arttığını ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, ülserin, mide veya ince bağırsağın iç yüzeyinde, mide zarında oluşan açık yaralar olarak tanımlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Yılmaz, ülserin en yaygın nedeninin, mideyi ve onikiparmak bağırsağının sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması olduğunu ifade etti.

Türkiye'de ülserlerin en yaygın nedeninin, midede "helicobacter pylori" adı verilen bakteriler tarafından meydana gelen enfeksiyonlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ancak bu bakterinin varlığı her zaman ülserle sonuçlanmaz, başka faktörler de ülsere sebep olabilir. Ülserin diğer nedenleri arasında genetik faktörler, sağlıksız beslenme, hızlı yemek yemek, uzun süre aç kalmak, besinleri çiğnemeden tüketmek, fazla kafein, yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmek, sigara ve alkol tüketimi, stres ve bazı ilaçlar sayılabilir." açıklamasında bulundu.

Ülserin, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görüldüğünü belirten Yılmaz, "30 ila 50 yaş arasında onikiparmak bağırsağı ülseri erkeklerde daha yaygındır. 60 yaş civarında ise kadınlarda mide ülseri daha sık görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Onikiparmak bağırsağı ülserinde, bazen hastayı gece uykusundan uyandıracak ağrıların oluşabildiğini aktaran Yılmaz, midede yanma ve ağrı, bulantı, kusma ile beraber gelen rahatlama durumu, iştahsızlık, kilo kaybı, şişkinlik, hazımsızlık ve gaz sıkıntısı, sık acıkma ve yemekten sonra oluşan mide ağrısının ülserin diğer belirtileri olduğunu kaydetti.

Ülser belirtileri yaşayanlar zaman kaybetmeden hekime başvurmalı

Ülser tedavisinde diyetin önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma, alkol tüketimini azaltma, düzenli uyku ve spor, stresi azaltma gibi önlemler ülser riskini azaltabilir." açıklamasında bulundu.

Ülserin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülser tanısı klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile konduktan sonra üst gastrointestinal sistem endoskopisi altın standart kabul ediliyor. Gastroskopi ile ülserler direkt görülebilir, biyopsi alınabilir ve mukozadaki mikroskobik değişiklikler saptanabilir. Helikobacter pozitif bulunursa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi ve mide asidini baskılayan ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca ülser kanamalarında gastroskopi sırasında endoskopik tedavi yöntemleri uygulanarak kanamanın durdurulması sağlanabilir. Çoğu ülser ilaç tedavisi ile iyileşir. Ülser ilaçları mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Bunun yanı sıra mide asidinin ülser üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlar."