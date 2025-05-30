Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Eskişehir'de TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Demir yolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Elbette nihai hedefimiz, 28 bin 500 kilometre. Hedefimiz, sadece demir yolu ağımızı genişletmek değil, bu ağda kullanılacak her bir aracı, her bir bileşeni, yerli ve milli imkanlarla üretmek, teknolojiyi kendi ellerimizle şekillendirmek, geliştirmek." dedi.

Uraloğlu, Hasanbey Lojistik Merkezi'ndeki TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'nde, demir yolu sanayi ve tren işletmeciliğinin öncü kuruluşları TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında gerçekleşen, elektrikli lokomotif ve tren setlerinden yük ve yangın söndürme vagonlarına uzanan yeni nesil araçların teslim töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demir yolu sektöründe atılan adımlarla, ulaşım ağını genişletirken yüksek teknolojiye dayalı, tamamen yerli ve milli bir sanayi ekosistemi inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bu ekosistem, sadece ülkemizin değil, bölgemizin ve dünyanın da dikkatini çeken bir başarı destanına dönüştü. Bir zamanlar 'yapamazsınız' denilen ne varsa bugün hayata geçiriyor, bu gurur tablosuna yeni bir sayfa ekliyoruz. TÜRASAŞ'ın Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki üretim tesislerinde tamamen yerli mühendislik ve iş gücüyle üretilen araçlar, Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki liderliğini bir kez daha perçinliyor." diye konuştu.

Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek Yolu'nun Orta Koridoru'nda yer alan Türkiye'nin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığındaki stratejik önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağı, bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik. Şu anda Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demir yolu projelerinin yapımlarına da devam ediyoruz. Demir yolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Elbette nihai hedefimiz, 28 bin 500 kilometre. Hedefimiz, sadece demir yolu ağımızı genişletmek değil, bu ağda kullanılacak her bir aracı, her bir bileşeni, yerli ve milli imkanlarla üretmek, teknolojiyi kendi ellerimizle şekillendirmek, geliştirmek. TÜRASAŞ, bu vizyonun en somut temsilcisi olarak, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline geldi."

Bakan Uraloğlu, uluslararası standartlarda üretim yapan TÜRASAŞ'ın yerli üretimde bir sinerji oluşturduğunu, sadece Türkiye'nin değil, küresel demir yolu sektörünün de parlayan yıldızı haline geldiğini dile getirdi.

TCDD Taşımacılık için üretilecek 95 lokomotifin ilk 5'i teslim edildi

Bakan Uraloğlu, "Eskişehir'deki tesislerde üretilen E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu bileşenlerden cer konvertörü, cer kontrol ünitesi, merkezi kontrol ünitesi, cer trafosu gibi araç sürüş ve kontrol sistemlerinin yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarımı ve üretimiyle bir ana hat lokomotifi için ilk kez yapılmıştır." dedi.

E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi'nin TCDD Taşımacılık AŞ'nin ihtiyaçlarına uygun olarak, 5 megavat gücünde, 140 kilometre/saat hıza sahip, Avrupa Birliği Demiryolları'nın Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikalı (TSI), yük ve yolcu taşımacılığına uygun yeni nesil bir teknolojinin ürünü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, her biri 1280 kilovat gücündeki cer motorlarının Türkiye'de tasarlanan en yüksek güçlü motor özelliğini taşıdığının altını çizdi.

TCDD Taşımacılık için üretilecek 95 lokomotifin ilk 5'ini bugün teslim ederek yeni bir dönemin kapılarının aralandığını aktaran Uraloğlu, "Bu yıl 15 lokomotifi daha teslim ederek 2025 yılında 20 lokomotifi hizmete almış olacağız. 2026 yılı içerisinde 30, 2027'de de 45 lokomotifin üretimini gerçekleştirerek 95 lokomotifi tamamlamış, ülkemizde ve farklı ülkelerde hizmete sunmuş olacağız." diye konuştu.

"Milletimizin güvenli ve konforlu ulaşım taleplerini karşılamaya devam edeceğiz"

Uraloğlu, ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerinden 3'ünün 2023'ten beri Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yaptığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bugün 2 setimizi daha TCDD Taşımacılık'a teslim ederek demir raylarımız üzerinde yol kat edecek milli elektrikli tren seti sayımızı 5'e çıkaracağız. 2026 yılı sonunda kadar 17 set olmak üzere toplam 22 set üreteceğiz. Hedefimiz, 2030 yılına kadar da bu setlerin sayısını 56'ya ulaştırarak, milletimizin güvenli ve konforlu ulaşım taleplerini karşılamaya devam etmek. Şubat ayında saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projemizin de ilk kaynağını Sakarya'da yaparak üretimine başlamıştık. Proje kapsamında, 2026-2028 yılları arasında 225 kilometre hıza sahip 14 set üretmeyi planlıyoruz."

"700T Akülü Manevra Aracı"nın çevre dostu teknolojisi ve pratik kullanım özellikleriyle demiryolu sektörüne yenilikçi bir çözüm getirdiğini anlatan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Dizel lokomotiflere göre düşük işletme maliyeti ve bakım avantajlarıyla dikkati çekiyor. Bu yıl itibarıyla prototip geliştirme süreci başarıyla sonuçlandı. Şu an 6 adetlik ilk seri üretim devam ediyor. TÜRASAŞ tarafından geliştirilen, yangın söndürme ve kurtarma vagonumuz da özellikle petrol ve türevlerinin taşınması sırasında oluşabilecek yangın veya patlama gibi acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için tasarlandı. 42 itfaiye arazözü ve 9 tankere eş değer olan 92 tonluk yüksek su kapasitesi ve 20 itfaiye arazözü kapasitesine eş değer 4 metreküp köpük sıkma kapasitesiyle olası yangınlardaki kayıp ve zararları en aza indirip güvenliği sağlıyor."

Bakan Uraloğlu, demir yolu sanayisinde yerlilik oranının her geçen gün daha da yükseldiğini belirterek, "Artık, lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduk. Yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırarak, ihtiyacımız olan her türlü raylı sistem aracını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bu, sadece bir sanayi başarısı değil aynı zamanda milli bağımsızlığımızın göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından E5000 Milli Elektrikli Lokomotif'in onay belgesi ile temsili anahtarı, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay tarafından Bakan Uraloğlu'na takdim edildi.

Uraloğlu, 5 E5000 Lokomotifi, 2 milli elektrikli tren seti, 2 akülü manevra aracı, 55 Rilnss yük vagonu, 1 yangın söndürme ve kurtarma aracının teslimi sonrasında trenin kalkış emrini verdi.