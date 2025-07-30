Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Toplantısına Katılacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Toplantısına Katılacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan KEK 6'ncı Dönem Toplantısı için Tiflis'e gidecek. Toplantıda ulaştırma, taşımacılık ve lojistik konuları ele alınacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı Dönem Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere yarın Tiflis'e gidecek.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye- Gürcistan Hükümetlerarası KEK 6'ncı Dönem Toplantısı'nın yarın Tiflis'te düzenleneceğini açıkladı. Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile birlikte toplantıya eş başkanlık edecek olan Bakan Uraloğlu, görüşmelerde ulaştırma, taşımacılık, lojistik ve iş birliği fırsatlarının masaya yatırılacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Gürcistan ile dostane ilişkilerin, ortak hedefler doğrultusunda daha da güçleneceğini belirterek, "Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik, lojistik ve taşımacılık, gümrükler, turizm ve enerji sektöründeki güncel gelişmeleri ele alacağız" dedi.

Gürcistan programı kapsamında, Başbakan Irakli Kobakhidze, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ve Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile ayrı ayrı ikili temaslar gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu görüşmelerimizde, kara yolu sektöründe taşımaların serbestleşmesi, dijitalleşme; demir yolu sektöründe Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Hattı ve Orta Koridor'daki güncel gelişmeler gibi konuları gündemimize alacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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