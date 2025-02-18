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Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas'ta düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'nda katıldığı "Bakanlar Oturumu"ndaki konuşmasının ardından, söz alan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'i protesto ederek salondan ayrıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"nda gerçekleştirilen Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, yol güvenliğinin sadece ulaşım meselesi olmadığını, aynı zamanda halk sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma sorunu olduğunu söyledi.

"22 YILDA 25 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPTIK"

Bakanlığın, güvenli altyapı ve akıllı ulaşım sistemleri alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, "22 yılda yaklaşık 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık ve kazalarda can kaybını yüzde 80 azalttık. Sıkı denetim ve sürücü bilinçlendirme programlarını geliştirerek trafikte bilinç oluşturduk. Dijital takografı ülkemizde yaygınlaştırdık, 15 yıldır kullanıyoruz, dünyada 4. üretici ülkeyiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

"YOL GÜVENLİĞİ ULUSAL DEĞİL KÜRESEL BİR MESELEDİR"

Uraloğlu, Türkiye'nin acil müdahale ve kaza sonrası bakım noktasında mesafe aldığını vurgulayarak, söz konusu tecrübeleri paylaşmak için işbirliğine açık olduklarını belirtti.Türkiye'de, son 20 yılda yaşanan trafik kazalarındaki can kaybı oranında önemli düşüş görüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti; "Ancak hedefimiz sıfır can kaybına ulaşmak olmalıdır. Sürdürülebilir finansmana ulaşmamız lazım. Teknoloji ve dijitalleşmeden sonuna kadar yararlanmamız gerekiyor. Altyapı yatırımları çok pahalı. Hem onları ve hem de araçları akıllandırmamız lazım, yani yapay zekayı kullanmamız gerekiyor. Yol güvenliği ulusal bir mesele değil, bölgesel ve küresel bir meseledir. Bu anlamda Marakeş Deklarasyonu'nu canı gönülden destekliyoruz, sonuna kadar işbirliği yapacağız. Unutmayalım, her hayat değerlidir ve her trafik kazası önlenebilir."

Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

BAKAN URALOĞLU SALONU TERK ETTİ

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, Pakistan ile Katar'ın da aralarında olduğu ülke temsilcilerinin yer aldığı oturumda konuşan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'i protesto ederek salondan ayrıldı.

Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Abdülkadir Uraloğlu.............. Bırakın gösteriş yapmayı da, İSRAİL'E ŞU ANDA, ŞU SANİYEDE HÂLÂ YOLLADIĞINIZ PETROLÜ KESİN............ "RECEP" le birlikte, İsrail'e 16 AYDIR "aralıksız" olarak yolladığınız bu PETROL yüzünden kaç masum Müslüman öldürüldü acaba ?......... "RECEP" le birlikte, NİSA SURESİ'nin 93. Ayeti'ndeki suçu işliyorsunuz........ AHİRET GÜNÜ hesabına hazırlanın....... Hiçbiriniz Allah'tan (c.c) kaçamayacaksınız........

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Haber YorumlarıAbdullah Kara:

Ticaret tüm hızıyla devam ediyor artık yemezler, çare İmamoğlu,

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

eee ne olmuş yani, israilli bakan üzülmüş mü bu duruma? ya da Yas ilan ettiler mi ülkelerinde ..:)

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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

müslüman Mahallesi'nde salyangoz un ne işi var ?

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