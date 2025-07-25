ULAK ve Netaş'tan Milli Haberleşme Altyapılarına Yönelik Stratejik İşbirliği

ULAK Haberleşme AŞ ile Netaş Telekomünikasyon AŞ, kablosuz haberleşme altyapılarında milli çözümlerin geliştirilmesini hedefleyen stratejik işbirliği protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

IDEF 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte, ULAK Haberleşme AŞ ile Netaş Telekomünikasyon AŞ arasında kablosuz haberleşme altyapılarında milli çözümlerin geliştirilmesini hedefleyen işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında; mevcut ve gelecek nesil kablosuz erişim altyapılarının yerli mühendislikle tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve sahaya entegrasyonu hedefleniyor.

ULAK'ın milli 4.5G ve 5G baz istasyonu çözümleri ile Netaş'ın radyo erişim ağları ve savunma haberleşmesi alanındaki teknolojik bilgi birikimi bir araya getirilerek, yüksek güvenlikli ve düşük gecikmeli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yerli tasarım ve üretimle oluşturulacak sabit ve mobil haberleşme altyapıları, sadece yüksek bir teknoloji kazanımı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tedarik zinciri güvenliği açısından da yüksek bir katma değer sunacak.

Netaş'ın IP tabanlı haberleşme ağları çözümleri ile sunucu, güç sistemleri ve mikrodalga iletim sistemleri, ULAK'ın kamu güvenliği, afet anları ve mobil taktik sahalar için geliştirdiği yerli haberleşme çözümleriyle entegre edilerek, sivil ve askeri tüm kullanıcılar için güvenli ve esnek ağ çözümleri oluşturulacak.

ULAK ve Netaş arasındaki bu işbirliği, savunmadan sivil iletişime uzanan geniş bir yelpazede milli teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak ve Türkiye'nin haberleşme alanındaki stratejik özerkliğini güçlendirecek.

"Telekom operatörleri başta olmak üzere çok sayıda stratejik kullanıcıya hizmet edecek"

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, burada yaptığı konuşmada, imzalanan işbirliği anlaşmasının Türkiye'nin kablosuz iletişim altyapılarında yerli çözümlerin standart hale gelmesine öncülük edeceğine inandıklarını ifade etti.

Kömürcü, "Protokol ile hedeflenen ortak ürün ve sistemler; kamu kurumları, savunma sanayi kuruluşları ve Telekom operatörleri başta olmak üzere çok sayıda stratejik kullanıcıya hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Dumlu ise bu işbirliğinin yalnızca teknik bir ortaklık olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital bağımsızlık vizyonuna ortak mühendislik ruhuyla katkı sunan bir adım olduğunu aktardı.

Dumlu, "Bu protokol, kablosuz haberleşmede yerli ve milli bir ekosistemin inşası için ULAK ve Netaş arasında süregelen işbirliği açısından yeni ve önemli bir kilometre taşıdır." ifadelerini kullandı.