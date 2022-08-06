Ukrayna gemileri bir bir çıkarınca Rusya dayanamadı! Erdoğan'dan bizzat rica ettiler

22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi imzalandı. Bu kapsamda Ukrayna'daki savaştan dolayı bölgede kalan tahıl gemileri, Türkiye'nin öncülüğünde Odessa limanından ayrılmaya başladı.