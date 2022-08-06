Ukrayna gemileri bir bir çıkarınca Rusya dayanamadı! Erdoğan'dan bizzat rica ettiler
Rusya lideri Putin'le görüştükten sonra değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı anlaşması ile Ukrayna'daki savaşın ortasından çıkarılan gemiler hakkında konuştu. Erdoğan, "Sırada 20 kadar gemi var. Şu anda Rusya diyor ki 'Bizim ciddi manada çıkabilecek hazırlığımız var. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz?' İlgili bakanlıklarımız bu konuda hızla çalışıyorlar." dedi.
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22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi imzalandı. Bu kapsamda Ukrayna'daki savaştan dolayı bölgede kalan tahıl gemileri, Türkiye'nin öncülüğünde Odessa limanından ayrılmaya başladı.