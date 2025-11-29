Haberler

Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZFAŞ'ın üç akşam yemeği için 1,3 milyon TL, altı günlük Çin seyahati için ise yaklaşık 3 milyon TL harcadığı iddiası İzmir'de tartışma yarattı. AK Partili Uğur İnan Atmaca, belediyenin işçiye ödeme yapmazken bu tür yüksek giderlere imza attığını savunarak tasarrufun emekçiden değil, yönetici kadrolardan başlaması gerektiğini söyledi.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZFAŞ'ın üç akşam yemeği için toplam 1,3 milyon TL harcadığı iddia edildi.
  • İZFAŞ'ın altı günlük Çin seyahati için 2 milyon 980 bin TL harcadığı iddia edildi.
  • İZFAŞ'ın çalışanlarına üç aydır sosyal haklarını ödemediği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ, çalışanlarına 3 aydır sosyal haklarını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sendikanın bir haftalık oturma eylemiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise şirketin milyonluk harcamaları tartışma yarattı.

AK PARTİLİ İSİM GÜNDEME GETİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İZFAŞ'ın üç akşam yemeği için toplam 1,3 milyon TL, ayrıca altı günlük Çin seyahati için 2 milyon 980 bin TL harcadığını iddia etti.

3 AKŞAM YEMEĞİNE 1,3 MİLYON TL

Atmaca'nın mecliste açıkladığı harcama kalemleri şöyle:

  • 3 Eylül 2025 – Marriott Otel: 745 bin 349 TL
  • 4 Eylül 2025 – Monteis Köşkü: 536 bin TL
  • Urla'daki bir başka yemek: 63 bin 640 TL

Atmaca, bu harcamaların "birer gün arayla" yapıldığına dikkat çekerek belediyenin mali disiplin anlayışını eleştirdi.

"6 GÜNLÜK ÇİN SEYAHATİNE 2 MİLYON 980 BİN TL"

Sabah'ta yer alan habere göre; yemeklerin yanı sıra Atmaca, İZFAŞ'ın altı günlük Çin seyahati için şirket kasasından 2 milyon 980 bin lira çıktığını söyledi. Harcamanın detaylarının açıklanmadığını belirten Atmaca, "Kimlerin gittiğini, ne yapıldığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı. Japonya'ya yapılan başka bir seyahatin kişi başı masrafının 1700 dolar olduğunu örnek vererek, "Rakamlar arasında uçurum var" dedi.

"TASARRUFU BEYAZ YAKALIDAN BAŞLATIN"

Atmaca, İZBB'nin personel azaltma planlarına değinerek, tasarrufun her zaman "emekçiden kesildiğini" söyledi ve ağır bir eleştiride bulundu: "Eğer personel azaltılacaksa beyaz yakalılardan başlanmalı. Faturanın hep gariban emekçiye kesilmesini doğru bulmuyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 33 şirket bulunduğunu hatırlatan Atmaca, bu şirketlerdeki yönetici kadrolarının mali yüküne dikkat çekti:

  • 33 genel müdür
  • En az 66 genel müdür yardımcısı
  • 7 kişilik yönetim kurullarının toplamı yaklaşık 250 kişi

Atmaca, "Bu tabloda yükü yalnızca emekçilerin sırtına bindirerek çıkış yolu bulamazsınız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.