Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ, çalışanlarına 3 aydır sosyal haklarını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sendikanın bir haftalık oturma eylemiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise şirketin milyonluk harcamaları tartışma yarattı.

AK PARTİLİ İSİM GÜNDEME GETİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İZFAŞ'ın üç akşam yemeği için toplam 1,3 milyon TL, ayrıca altı günlük Çin seyahati için 2 milyon 980 bin TL harcadığını iddia etti.

3 AKŞAM YEMEĞİNE 1,3 MİLYON TL

Atmaca'nın mecliste açıkladığı harcama kalemleri şöyle:

3 Eylül 2025 – Marriott Otel: 745 bin 349 TL

4 Eylül 2025 – Monteis Köşkü: 536 bin TL

Urla'daki bir başka yemek: 63 bin 640 TL

Atmaca, bu harcamaların "birer gün arayla" yapıldığına dikkat çekerek belediyenin mali disiplin anlayışını eleştirdi.

"6 GÜNLÜK ÇİN SEYAHATİNE 2 MİLYON 980 BİN TL"

Sabah'ta yer alan habere göre; yemeklerin yanı sıra Atmaca, İZFAŞ'ın altı günlük Çin seyahati için şirket kasasından 2 milyon 980 bin lira çıktığını söyledi. Harcamanın detaylarının açıklanmadığını belirten Atmaca, "Kimlerin gittiğini, ne yapıldığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı. Japonya'ya yapılan başka bir seyahatin kişi başı masrafının 1700 dolar olduğunu örnek vererek, "Rakamlar arasında uçurum var" dedi.

"TASARRUFU BEYAZ YAKALIDAN BAŞLATIN"

Atmaca, İZBB'nin personel azaltma planlarına değinerek, tasarrufun her zaman "emekçiden kesildiğini" söyledi ve ağır bir eleştiride bulundu: "Eğer personel azaltılacaksa beyaz yakalılardan başlanmalı. Faturanın hep gariban emekçiye kesilmesini doğru bulmuyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 33 şirket bulunduğunu hatırlatan Atmaca, bu şirketlerdeki yönetici kadrolarının mali yüküne dikkat çekti:

33 genel müdür

En az 66 genel müdür yardımcısı

7 kişilik yönetim kurullarının toplamı yaklaşık 250 kişi

Atmaca, "Bu tabloda yükü yalnızca emekçilerin sırtına bindirerek çıkış yolu bulamazsınız" diyerek konuşmasını tamamladı.