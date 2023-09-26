Uber Eats ve Getir, Avrupa'da market ağını genişletmek için anlaştı

Uber Eats, Avrupa'daki market ağını genişletmek için Getir ile yeni bir anlaşma imzaladı. Ortaklık kapsamında Birleşik Krallık'taki Uber Eats müşterileri, Getir'in 2000'den fazla bakkaliye ve market ürününe erişebilecek. Ortaklığın önümüzdeki haftalarda Almanya ve Hollanda gibi diğer Avrupa pazarlarında da yaygınlaşması bekleniyor.

Uber Eats, Avrupa'daki market ağını genişletmek için Getir ile yeni bir anlaşma imzaladı. Ortaklık kapsamında Birleşik Krallık'taki Uber Eats müşterileri, Getir'in 2000'den fazla bakkaliye ve market ürününe erişebilecek.

Uber Eats müşterileri artık Getir'i kullanacak

Ortaklığın önümüzdeki haftalarda Almanya ve Hollanda gibi diğer Avrupa pazarlarında da yaygınlaşması bekleniyor. Getir, Uber Eats üzerinden verilen siparişleri sağlamak için geçen yıl satın aldığı Gorillas altyapısını kullanacak.

Yeni anlaşma, Uber Eats ve Getir'in market sektöründe yaşanan yavaşlamanın ardından geldi. Uber Eats, bu anlaşma ile Avrupa'nın önemli pazarlarında market teslimatı seçeneklerini genişletme olanağına sahip olacağını ifade etti.

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Uber Eats halihazırda Birleşik Krallık'taki bazı zincir marketler ile ortaklık yapıyor. Ancak Getir'in hızlı teslimat ağına erişmesi, müşterilerin de dakikalar içerisinde siparişlerini almasını sağlayacak.

Öte yandan Getir ise bu ortaklığı Uber Eats'in kullanıcı tabanından yararlanmak ve müşteri erişimini genişletmek için fırsat olarak görüyor. Her iki şirketin yöneticileri, teslimat yeteneklerini birleştirmenin çeşitli avantajlar sağlayacağını ifade etti.

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