TZOB Genel Başkanı Bayraktar 'tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin önemine' vurgu yaptı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Kozluca köyünde sel ve dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada afetler yaşandığını ifade ederek, "Bunun sonucu olarak gıda enflasyonu ve gıda krizleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, beraberindeki heyetle Kozluca köyünde dolu ve selden zarar gören tarım alanlarını gezerek, çiftçilerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bayraktar, son yıllarda doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkisinin arttığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde binden fazla afet yaşandığını belirten Bayraktar, "Don felaketi başta olmak üzere kuraklık, aşırı yağış, sel, dolu ve hortum gibi birçok afet tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Bu yıl doğal afetlerden uzak bir üretim sezonu geçirmek istiyorduk ancak yılbaşından itibaren mevsim normallerinin üzerinde yağışlar görüldü. Mayıs ayında son 33 yılın en yüksek yağışı alındı. Geçen yıla göre yağışlarda yüzde 95 artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

Aşırı yağışların bazı bölgelerde bereket getirirken, bazı bölgelerde büyük zararlara yol açtığını kaydeden Bayraktar, "Bazı tarlalarda iki ila üç metre su birikintileri gördük. Binlerce dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Ardından sık sık dolu afetleri yaşanmaya başladı. Bazı bölgelerde daha önce görülmeyen hortum olaylarıyla karşılaştık" diye konuştu. Nevşehir'de de dolu afetinin ciddi zarara neden olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Yaklaşık 5 ilçede, 11 köyde toplam 34 bin dekar tarım alanı zarar gördü. Hububat, şeker pancarı, aspir ile bazı meyve ve sebze ürünlerinde ciddi kayıplar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor"

İklim kaynaklı afetlerin gıda arzını da tehdit ettiğine dikkat çeken Bayraktar, "Bu afetler sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok bölgesinde yaşanıyor. Bunun sonucu olarak gıda enflasyonu ve gıda krizleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor" dedi. TARSİM sigortası bulunan üreticilerin zararlarının karşılanacağını belirten Bayraktar, sigorta kapsamı dışında kalan çiftçiler için de destek talebinde bulundu. Bayraktar, "TARSİM kapsamındaki üreticilerimizin zararları tazmin edilecek. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz de var. Bu çiftçilerimize can suyu verilmesi gerekiyor. Ayrıca bankalara olan borçlarının yapılandırılması büyük önem taşıyor. Çiftçimize sahip çıkmazsak üretimden kopan her üretici gıda krizinin derinleşmesine neden olacaktır" diye konuştu. Türkiye genelinde afet bölgelerini ziyaret ettiğini söyleyen Bayraktar, ilgili bakanlıklar nezdinde çiftçiler için girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Çiftçilerimize gerekli desteklerin verilmesini talep ediyoruz. İnşallah üreticilerimize can suyu sağlanır, borçları yapılandırılır ve çiftçilerimiz üretmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı