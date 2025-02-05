TÜSİAD Yönetim Kurulundan Adıyaman'a ziyaret

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla Adıyaman'ı ziyaret etti.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında merkezi yönetim, yerel yönetim ve bölgedeki iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, bölgede devam eden yeniden yapılanma süreci ve mevcut ihtiyaçlar üzerinde duruldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu, konteyner kenti ve Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, "İki yıl önce ülke olarak çok büyük bir acı yaşadık. Depremin ardından, TÜSİAD olarak bölgeye yardım için üyelerimize bir çağrı yaparak hızla 'TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturmuştuk. Üyelerimiz deprem sonrası yaraları sarmak, orta ve uzun vadeli projelerle bölgenin sosyoekonomik toparlanmasına destek olmak için tüm imkanlarını seferber etti. Bölgede pek çok üyemizin destek çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Turan, bu yıl ilk Anadolu ziyaretlerini Adıyaman'a gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Yönetim Kurulu toplantımızı Adıyaman'da gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde Yönetim Kurulumuz ile Adıyaman'da bölgede devam eden ihtiyaçları yerinde görmek ve bilgi almak istedik. Edindiğimiz bilgileri üyelerimizle paylaşarak, bölge ve iş dünyası ile iletişim halinde olmaya, depremden etkilenen tüm illere destek olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"25 Şubat'ta İstanbul'da Deprem Konferansı düzenliyoruz"

Orhan Turan, hem merkezi hem de yerel yönetim düzeyinde birçok konuyu yeniden ele almak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız felakette kurumlar arası koordinasyon konusunun en önemli boyutu olduğunu hep birlikte yaşadık. Deprem öncesinde kentleri depreme dirençli hale getirmeliyiz. Bununla birlikte gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin eksiksiz yerine getirilmesi de hayati önem taşıyor. Deprem bölgesinin yatırım ve sanayi ortamı açısından gelişmesi için bütünsel bir yaklaşım geliştirilmesi faydalı olacaktır. Bu konu, uygun teşviklerin ötesinde daha kapsamlı ele alınmalı. Altyapı, insan kaynağı ve sosyal yaşama yönelik imkanları güçlendiren adımlar bölgenin cazibesini artıracaktır.

Öte yandan Marmara depremi karşısında, özel sektörün hazırlıklı olması için çalışmalarımız devam ediyor. 25 Şubat'ta İstanbul'da bir Deprem Konferansı düzenliyoruz. Bu konuda kamu, iş dünyası ve akademiden çok önemli konuklar bizlerle birlikte olacak. Depremi ve konunun Türkiye için kritik önemini tüm paydaşlarımızla birlikte ele alacağız. Depreme hazırlıklı olmak konusunu hem kamuoyu hem de iş dünyası gündeminde tutmaya devam edeceğiz."