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TÜSİAD Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında genel kurul toplantısında yaptığı eleştirel konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Aras "Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmının toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" gibi ifadeler kullanmış, açıklamalarına yönelik art arda tepkiler gelmişti.

TÜSİAD'ın dün gerçekleşen olağan genel kurulu dikkat çeken bir sunumla başlamıştı. 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlerle ilgili başlıklar yer almıştı.

"OLAYLAR TOPLUMDA ENDİŞE YARATTI"

Söz konusu slayt büyük dikkat çekerken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti'den art arda tepkiler gelmişti.

ARAS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler sarf ettiği iddiasıyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma açtı.

TÜSİAD Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıorhantekin1976:

al alll alll bunu da al tık içeri bu gerekrsizleri

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Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

ahhahahahahahah sasirmadik 150 sene sonra 2. isdibdat donemi yasiyoruz resmen

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Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

demekki doğru demiş

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Tek adam dönemi başladı. Memlekete hayırlı olsun.

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Haber Yorumlarıorhantekin1976:

tık bunuda içeri gereksizin biri zaten

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Haber YorumlarıSefa Altun:

ARKADAS BU MEMLEKET TE NE KONUSSAN SUC SAYILIYOR NE HALE GELDİK...

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Haber YorumlarıSacid ULUÇAY:

şaşırdık mı hayır esaretin kabullenmiş millet çıt yok. devam edin herkese sıra gelene kadar. hepinizi ezecekler merak etmeyin....kimse mahrum kalmayacak...

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Vay arkadaş ya

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Haber Yorumlarıbirol atess:

bu duzene nasil laf edersin cafeler dolu

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Haber YorumlarıAyaz hayat:

adam doğru söyledi diye soruşturma açılıyorsa rezillik kimse ağzını açmayacak ama sandıkta gerçek ortaya cikacak

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