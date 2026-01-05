Haberler

TURYİD'den Yeni Model: Bahşişler Kredi Kartıyla Ödenebilecek

Türkiye Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), yeme-içme sektöründeki 2 milyon çalışanı yakından ilgilendiren dijital bahşiş sistemini gündeme taşıdı. Dernek, gönüllülük esasına dayalı bu modelde oluşacak %10'luk vergiyi işletmelerin üstlenmesini teklif ediyor.

Yeme-içme sektöründe bahşiş ve servis ücreti karmaşasına son verecek yeni bir adım atılıyor. TURYİD, mevcut mevzuatta kredi kartı ile gönüllü bahşiş bırakılmasını sağlayan bir sistemin bulunmamasının yarattığı eksikliği gidermek için kolları sıvadı. Yeni modelle birlikte, müşterilerin POS cihazları üzerinden şeffaf ve gönüllü bir şekilde bahşiş verebilmesi hedefleniyor.

Servis Ücreti ve Bahşiş Birbirinden Ayrılacak

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, servis ücreti ile bahşişin karıştırılmasının sağlıklı bir tartışma ortamını engellediğini belirtti. Demirer, servis ücretinin işletme aracılığıyla personele aktarılan bir gelir kalemi olduğunu, bahşişin ise tamamen memnuniyete bağlı bir tercih olarak kalması gerektiğini vurguladı.

İşletmeler Yüzde 10'luk Vergiyi Üstlenmeye Hazır

Önerilen sistemde en dikkat çeken nokta ise vergilendirme süreci oldu. Dernek, dijital sistem üzerinden toplanacak bahşişlerden doğacak %10'luk vergiyi işletmelerin ödemesini öneriyor. Bu yaklaşımla;

• Çalışanların gelirlerinde artış sağlanması,

• Bahşiş dağıtımının şeffaf hale getirilmesi,

• Tüketicinin ödeme sürecinde net bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

POS Cihazlarında Yeni Dönem

Planlanan düzenleme hayata geçerse, POS cihazlarına "bahşiş ekle" seçeneği gelecek. Toplanan tutarlar işletme gelirinden ayrı tutularak doğrudan çalışanlara dağıtılacak. TURYİD, bu modelin hem emeğin karşılığını koruyan hem de sürdürülebilir bir yapı oluşturacağını öngörüyor.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Ekonomi
