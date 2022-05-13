Türsab Başkanı Bağlıkaya: Turizmde Yol Haritaları ve Stratejiler Gözden Geçirilmeli

Turizm sektörünün geleceğine ışık tutma hedefiyle düzenlenen Turizm Forumu'nda konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde yol haritaları ve stratejiler bir kez daha gözden geçirilmeli" dedi.

TÜRSAB Turizm Forumu, "Turizmde Geleceğe Bakış" temasıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bugün yapıldı. Forumda konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün cari açığı kapatacak nitelikte olduğuna dikkat çekti.

"YENİ DÖNEMİ VE PARAMETRELERİNİ İYİ OKUYUP BUNA GÖRE STRATEJİLER GELİŞTİRMELİYİZ"

Temeli barışa ve güvene dayanan turizmin, pandemi veya savaş gibi önemli ve küresel krizlerde en büyük darbeyi alan sektör konumunda olduğunu belirten Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Tam da bu nedenle huzur, güven ve barışa en çok ihtiyacı olan sektör de yine turizm. Ülkemizde dış ticaret açığının tamamını kapatabilen sektör olarak turizmin önemi ve anlamı, bu dönemde çok daha iyi anlaşılmaya başladı. Pandeminin ardından yakın coğrafyamızda yaşanan savaş ortamının turizme olumsuz tesirleri oldu. Son gelişmeler, turizmde yol haritaları ve stratejilerin bir kez daha gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Yeni dönemi ve parametrelerini iyi okuyup buna göre stratejiler geliştirmeliyiz."

"TURİZM SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLERİ BİZ HER ZAMAN MİSLİYLE GERİ ÖDEDİK"

Turizm Forumu'nun açılışında konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da pandemi nedeniyle turizm sektöründe yaşanan krizin tam anlamıyla sona ermediğini ve etkilerinin sürdüğünü söyledi. Çorabatır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yol haritasını geliştirmemiz gerekiyor. Son iki yıllık süreçte gördük ki ortak akılla hareket etmekten başka çaremiz yok. Turizmin dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen sektör olduğunu ve son 20 yıllık dönemde birçok krizle karşı karşıya kaldı. Turizm sektörüne verilen destekleri biz her zaman misliyle geri ödedik. Bugün bizlere verilecek destek, ülkemizin yarınlarına verilecek destektir. Turizm getirileri ülkemiz için hayati önem arz ediyor. Pandemi döneminde birçok konuyu ele aldık. Bunlardan en önemlisi, çevre ve iklim değişikliği oldu. Pandemi döneminde çevre ve iklim değişikliğinin önemini gördük. Bu iki konu, turizm için değil insanlığın geleceği için önümüzdeki yıllarda çok önem taşıyacaktır.

"KARBON AYAK İZİNİ MİNİMUMA DÜŞÜRECEK ÖNLEMLER ALMALIYIZ"

Bu noktada biz turizmciler olarak sorumluluğumuzu bilmeliyiz. Karbon ayak izini minimuma düşürecek önlemler almalıyız. Su kaynaklarını daha verimli kullanmak için ortak çalışmalar yapmakla birlikte bu sorumluluğu misafirlerimize de aşılamalıyız. Çevreyi koruma, ekosistemde dengede tutmanın, iklim değişikliğiyle savaşmanın öncüleri biz turizmciler olmalıyız. Önümüzdeki yılların en çok konuşulacak konularından bir tanesi iklim değişikliği, sıfır atık ve karbon salınımı olacaktır."

"1,7 MİLYON YATAĞIN RENOVE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin da turistik tesislerdeki 1,7 milyon yatağın yenilenmesi gerektiğini belirtti. Narin, şunları söyledi:

"Turizm sektörü, yaşadığı onca krize rağmen ilerlemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki 1,7 milyon yatağın düzenlenmesi, renove edilmesi ve çeşitlendirilmesi gerekiyor. Söz konusu yatakların yenilenmesi için desteğe ihtiyacımız var. Rezidansların yasal altyapısı süratle tamamlanmalı. Bu ürünler sürdürülebilir turizmi destekliyor. İspanya'ya gidenlerin yüzde 50'si tarifeli seferlerle uçuyorlar. Bu da şu demek; bu kitlenin ya orada bir evi var ya da uzun kiralama gerçekleştiriyorlar."