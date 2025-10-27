TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu’ndan Dijital Dönüşüm Vurgusu

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 26'ncı Dönem Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, seyahat acentalarının geleceğine katkıda bulunacak projelerinden birini daha kamuoyuyla paylaştı.

Hacıalioğlu, "Dijital devrim hız kesmiyor. Online rezervasyon platformları ve yapay zeka destekli araçları benimseyen acentalar, ciro ve karlılıkta rakiplerini ezerken, geleneksel modeller yeni pazarlara erişimde tökezliyor. Biz bu farkı kapatacağız; dijital dönüşüm sürecini yeniden işlevsel hale getireceğimiz İhtisas başkanlıklarımız, her bölgenin temsil kurulları ile acentalarımızla birlikte yürüteceğiz" diyerek, seçimi kazanır kazanmaz dijital devrim startını vereceklerini söyledi.

"Dijital dönüşüm projemiz pandemi sonrası toparlanmada belirleyici rol oynayan dijital altyapıyı merkeze alarak, acentalarımızı bu sürece dahil etmek yönünde olacak" diyen Hacıalioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Statista ve Skift Research gibi kaynakların 2021- 2025 raporlarından derlenen verilere göre, dijitalleşen acentaların satış hacmi yüzde 50'ye varan oranda artarken, offline çalışanlar yüzde 15 ciro kaybı yaşıyor. Bu veriler özellikle manuel çalışan acentalar için alarm zillerinin çalması anlamına geliyor. TÜRSAB olarak, her acentamızın dijital yöntemleri kullanmasını sağlayacak şekilde gerekli eğitimleri vereceğiz. Bu, sadece bir teknoloji meselesi değil; aynı zamanda hayatta kalma stratejisidir."

'SEKTÖR DİJİTAL ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAK ZORUNDA'

Dijital olarak geride kalmış olan seyahat acentalarının küresel seyahat pazarında büyüme sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Hacıalioğlu, "Dünyada çevrimiçi kanalların 2024'te toplam 654 milyar dolarlık hacmin yüzde 69'unu elinde tuttuğu biliniyor. Online dijital platformlar, brüt rezervasyonlarda 150 milyar doları aşmış durumda. Buna karşın, geleneksel acentaların pazar payı yüzde 21- 26 arasında sınırlı kalıyor ve büyüme hızı dijital rakiplerin yüzde 5- 10 gerisinde. Bizim acentalarımızın girişimci yapıları, turizm sektöründeki tecrübeleri ve 12 ay turizm ülkesi olmamızın avantajlarını birleştirip dijital dönüşümle pazar payımızı artırmak için çalışacağız" dedi.

KARLILIKTA YÜZDE 20-35'LİK AVANTAJ

TÜRSAB Başkan Adayı Nezih Hacıalioğlu, şunları söyledi:

"Dijitalleşme; maliyetleri dönüştürüyor, yeni müşteriler bulmaya fayda sağlarken sürdürülebilirlik sayesinde de kar marjını da artırıyor. Geleneksel acentalar birçok şehrimizde ne yazık ki ayakta kalma mücadelesi veriyor, manuel operasyonlar nedeniyle karlılıkları yüzde 10- 15 daha düşük seyrediyor. TÜRSAB İhtisas Başkanlıklarımız ve her bölgedeki bölge temsil kurullarımızla birlikte yürüteceğimiz yerinde eğitim programları ve acentalar arası kuracağımız dijital entegrasyon ile bu açığı kapatacağız."

YENİ PAZARLARA ERİŞİMDE DİJİTAL HIZ

Sosyal medya ve mobil araçların, yüzde 89 ilham kaynağı olarak yeni kitlelere ulaştığını, rezervasyonların yüzde 48'inin buradan geldiğini kaydeden Nezih Hacıalioğlu, "Mobil rezervasyonlarla sürdürülebilir turizm gibi trendlere açılan dijitaller yüzde 70 başarı yakalarken, gelenekseller yüzde 40'la sınırlı kalıyor. TÜRSAB olarak, dijital dönüşüm, niş hizmet, destinasyon markalamaları, yeni pazar çalışmaları ve acentalar arası ortak dijital entegrasyon gibi çalışmalarımızla acentalarımızın ticari hacmini büyüteceğiz. Çünkü ülkemizin turizm altyapısı, sahip olduğu tüm değerler ve krizlere alışık meslektaşlarımızın çalışkanlığıyla bunları yapmak mümkün" şeklinde konuştu.

'DİJİTALLEŞME LÜKS DEĞİL, ZORUNLULUK'

TÜRSAB Başkan Adayı Nezih Hacıalioğlu, gelecekte hibrit ve yenilikçi modellerin kazanacağını ifade ederek, "Biz TÜRSAB'ı fabrika ayarlarına döndürürken, günümüzün ve geleceğin dijital devrimine entegre edeceğiz. Bu projeler, TÜRSAB'ın yeni dönem yönetiminde, lafta kalmayan 'Gerçek Değişim' vizyonumuzla birlikte sektörde yeni bir sayfa açacak. Çünkü sahada acentalarımızın yaşadığı tüm sıkıntıları çok iyi biliyoruz, hiçbir acentanın beklemeye tahammülü yok ama unutmayın fırsatlar sonsuz" değerlendirmesini yaptı.