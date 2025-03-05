Macron'dan çarpıcı 'Rusya' açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız

Macron'dan savaş ilanı gibi sözler: Önümüzdeki hafta toplanıyoruz
PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj

Öcalan, İmralı heyetine bir de mesaj vermiş
ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü

Netanyahu beceremeyince Trump devreye girdi! İlk kez gizli görüştüler
Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

TÜRMOB Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi

TÜRMOB Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), geleneksel iftar yemeğini düzenledi. Etkinliğe TÜRMOB Genel Başkanı Emre Karaoğlu ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un da aralarında bulunduğu birçok önemli isim katıldı. Karaoğlu, mali müşavirlik mesleğinin karşılaştığı sorunlar ve reform çalışmalarına hazır oldukları konularında dikkat çekti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) geleneksel iftar yemeği programı gerçekleştirdi.

TÜRMOB'un düzenlediği geleneksel iftar yemeği, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Karaoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve birçok milletvekili, kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. İftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada TÜRMOB Genel Başkanı Emre Karaoğlu, "Hepimizin ortak paydası olan mali müşavirlik mesleği yalnızca rakamlarla değil, işletmelerin sürdürülebilirliği, şeffaflığı ve güveni ile şekillenen bir meslektir. Mesleğimizin elbette sorunları var, mesleğimizin elbette haklı talepleri var. Biz bugün başkanlar kurulu toplantımızı yaptık. Bugün sabahtan akşama kadar 86 oda başkanımla birlikte mesleğimizin sorunları, talepleri üzerinde durduk. Enflasyon düzeltmesi, mesleğimizin sorunu değil aslında. Bir ülke sorunu haline dönüştü. 2024 uygulamasında biz bunu net olarak gördük" dedi.

Mali Müşavirler olarak reform çalışmalarına her zaman hazır olduklarını söyleyen Karaoğlu, "Bir sorun çözüldü bizler açısından, bir sorun çözüldü. Ülke açısından büyük bir sorun bizler açısından da ciddi bir sorun çözüldü. Burada bulunan değerli misafirler, değerli protokol her zaman bize her anlamda kapılarını açtılar. Bizler mali müşavirler ve milli mali müşavirler olarak bu reform çalışmalarına yarından itibaren başlamaya hazırız" diye konuştu.

Avrupai sistemde bir vergi bilinci oluşursa mali müşavirlerin işinin kolaylaşacağının altını çizen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, "Tabii ülkemizde bence en önemli konulardan bir tanesi vergi bilincinin oluşması. Gerçekten Avrupai sistemde bir vergi bilinci oluşursa siz meslek mensubu arkadaşlarınızın işi kolaylaşır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak görevi yapmalıyız. Ama TÜRMOP'da mükelleflerde vergi bilincinin oluşması için bence de çalışma yapabilir. Meslek mensuplarımız da bu konuda çalışmalar yapabilir. Vergi bilinci oluşmamasının en önemli etkisi kayıt dışıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Galatasaray'a yalvarıyorum"
img

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
img

İftar tartışması kanlı bitti! Kocasını bıçakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı

AFAD'dan kayıp mimarla ilgili umutları azaltan açıklama
Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış

Acun'un başını bu maçlar yakmış
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.